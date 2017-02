Cedric Herrou un Frances cu a rescata mas di 200 migrante Africano

Un granjero na Breil-sur-Roya, un pueblo cerca di frontera na Francia, Herrou a wordo someti na un proceso legal di tres luna pa a transporta migrantenan for di Italia pa su pais. E lo mester paga 3 mil euro, si e wordo haya culpabel.

E prome biaha cu nan a aresta Herrou tabata na Augustus aña pasa, e tabata tin suerte di a pasa solamente 36 hora bou di vigilancia y a sali liber di tur cargo. E tabata transporta ocho Eritereo for di Italia pa Francia, cerca di Breil- Sur Roya na Francia, unda e tin su granja pa algun aña caba. Su consenshi como granjero tabata tambe di un bon samaritano cu a pone cu e hues cu a trata su caso, a sinti compasion, aunke na Francia ta ilegal pa yuda un imigrante crusa e frontera.

Segun Herrou, e agentenan anti-imigracion a kibra tur ley deteniendo e imigrantenan enbes di permitinan drenta e pais pa pidi asilo. Nan ta manda nan e otro bandi di e frontera y esaki ta trece consecuencianan indeseabel, entre otro cu imigrantenan ta tuma e caminda robes of ta sali lastima, enbes di sigui un proceso sano.

Ultimo biaha cu el a crusa e imigrantenan, esaki a oblig’e na un proceso di tres luna y el a pasa di ta un heroe anonimo pa un reinidivacion publico. Herrou y tres compañero di e asociasion a tuma un stacion di tren bandona na Tende, Francia y a haci esaki un hogar temporal pa e imigrantenan. Polis a descubrinan y a deporta e imigrantenan. Herrou a hay’e confronta cu un proceso legal, cu si e wordo descubri un biaha mas, e lo mester paga un boet di 3 mil euro.

