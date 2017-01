Cede Aruba tin hopi plan pa e guia comunitario di Aruba

Tin hopi plan cu e guia comunitario Aruba pa cual aki Sr. Tecklenborg ta kere cu di e forma aki lo yuda hopi organisacion na Aruba.

Cede Aruba no kier a exclui ningun grupo, dus eigenlijk tin ocho sector. Riba e guia ta bay for di deporte, enseñansa, cultura, ayudo social, recreacion. E ta hopi amplio y hasta si tin un grupo di bario, cu no ta un fundacion, tambe lo por registra.

Sr. Tecklenborg ta splica cu a haci esaki pa departamentonan di gobierno, cu tin un servicio pa comunidad, clubnan deportivo, fundacionnan cu tin servicio pa comunidad, clubnan di bario, scouting, etc., tur cu ta haci algo positivo pa comunidad, y for di eynan nan lo sigui desaroya e plataforma.

Aruba tin como cinco shen pa seis shen organisacion total, esey kiermen cu Cede Aruba tin trabao ainda pa haci pa registra tur.

P’esey tambe Cede Aruba ta haya cu esaki ta un bon comienso y nan lo sigui cun’e. Lo bay amplia e plataforma pa e saca su potencial maximo. For di awor caba, si bo subi org.aw, tin hopi informacion di tur e organisacionnan na Aruba.