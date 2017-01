Cede Aruba ta lansa un solo website pa tur organisacionnan deportivo y social na Aruba

Debi na falta di informacion di e organisacionnan di Aruba, Cede Aruba a manda traha un website pa asina yuda tur hende cu kier haya sa mas di nos organisacionnan por haci esaki via www.org.aw segun sr Daniel Tecklenborg director di Cede Aruba

Den pasado tabata tin varios iniciativa entre otro di Sociale Zaken, di Bibliotheek, di Fundacion Respetami, pa pone e informacion disponibel. Pero semper tabata algo riba papel, hard copy of digital, via email. Pero e organisacionnan semper ta cambia, nomber di personanan ta cambia y esaki ta pone cu e informacion ta cambia.

Pa es motibo aki, Cede Aruba a opta pa haci un cambio den esaki, y nan a traha un website of un asina yama appsite, na unda tur organisacion ta documenta y den futuro cada organisacion por up date su informacion online.

Cede Aruba a cuminsa na Maart 2016 cu e orientacion di e proyecto, a acerca e partnernan, e.o. esunnan cu ta trahando cun’e den e proyecto, manera ASU pa e organisacionnan deportivo, Ibisa, ATA pa e organisacion pa hubentud, Fundacion pa Nos Muchanan, pa e crèchenan, Dienstauto en zorg, DVG pa organisacionnan pa nos grandinan, Sociale Zaken pa diferente asociacionnan movil pa Centro nan di Bario, Fundacion pa Respetami pa diferente organisacionnan social, Directie Onderwijs pa scolnan hunto cu SKOA y DPS, Bureau Traimerdia, Directie Cultuur pa e organisacionnan cultural y a logra haya Medwork pa algun di nan partnernan.

Tambe CEDE Aruba ta traha cu e financiamento di VNO y Prins Bernhard Cultuurfonds. Pa traha e platform online, CEDE Aruba a acerca Multimedia Organisatie pa un oferta pa traha esaki.

E base di e proyecto aki ta pa tin un data base online y a scoge pa platform .org.aw y ta danki na Setar pa e domain aki, asina cada organisacion riba e platform lo haya nan mesun website. P.e. Cede Aruba tin www.cedearuba.org y esaki lo hiba e persona direct na e website di CEDE Aruba. Y asina cada organisacion lo por promove nan mesun profile.

E basis di .org.aw ta pa tur organisacion tin nan informacion basico online, cual ta e doel di e organisacion, dus e missie -vissie, y tambe e locacion, orarionan di oficina, persona di contacto, proceduranan pa aplica y e aplicacion por varia hopi. Tambe con pa por bira miembro di un sportclub, ki dia tin training y cuanto e ta pa luna. Of tambe si e persona ta desea di bira miembro di un organisacion social, pa e bira cliente di esaki. E informacion aki al momento ta documenta. Aworaki tin 183 registracion, cual ta hopi, pero tin mas organisacion cu por registra nan mes na org.aw

Si e persona no ta miembro ainda of e no a registra ainda, por subi riba org.aw y por registra eyriba.