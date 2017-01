Casonan di demencia na Aruba ta aumentando

Durante un entrevista cu Sra Lisette Does di fundacion Cas Marie a splica cu casonan di demencia na Aruba a crece y hopi.

No por duna cifra y esey ta algo cu Centro di Memoria lo por duna, ya cu nan ta bezig cu e investigacion aki. E cifranan ta mustra di ta alarmante, ya cu famianan ta acudi hopi na Cas Marie, dus apart di duna un dia di encuentro pa un ser keri cu tin demencia, ta duna hopi biaha conseho na famianan cu no ta cliente di Cas Marie y cu no sa mas kico pa haci, ta guia nan e caminda cu nan mester cana.

Cas Marie ta keda hopi chikito pa yuda tur hende. Ora cu un cliente of un persona cu demencia ta yega na e fase caba cu hopi agresividad, na Fundacion Cas Marie ta evalua e clientenan constant pasobra e ta keda agradabel pa e otronan pa nan sintinan na cas y sigur.

Fundacion ta haci un gesprek pa guia e famianan, ta wak kico Fundacion por significa pa nan. Esey ta pasa cu tin biaha nan no ta sintinan trankil. Tin biaha clientenan cu ta biba na cas ainda, Fundacion ta yuda e famianan guia nan pa e siguiente paso.

Sra. Does a splica cu nan grupo di cliente ta hopi grandi y no por bisa cu no por vang op mas cliente den Cas Marie. Cas Marie lo por carga mas cliente pero esaki ta nifica mas personal tambe. Un di dos Cas Marie lo ta ideal, y esey lo ta posibel solamente cu un donacion hopi grandi, Sra. Does a finalisa bisando.