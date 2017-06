Caso Meta Corp vs Gobierno/ABC suspende pa diamars

Diabierna Hues a trata e caso cu Meta Corp. a entama contra di pais Aruba, pa asina forsa gobierno a cumpli cu otorgacion di e tereno pariba di South Beach, unda lo uza e tereno aki pa construi un Cinema Complex.

CORTE

Motibo cu Meta Corp/E. De Veer Theatres a hiba gobierno di Aruba cq. Minister di Infrastructura, Sr. Benny Sevinger, Corte ta door cu e tereno a keda otorga na principio. Pero na camina, e proceso a tranca. Den Corte, abogado defensor pa Meta Corp., tabata Sr. Patrick Brown, kende a splica Hues cu mas gobierno tarda pa entrega e tereno, esaki lo trece consecuencianan economico grandioso pa e compania.

E abogado a sigui bisa cu dia 5 di Januari, 2017, gobierno a duna un opcion pa un tereno y na nan parecer, Meta Corp. a cumpli cu tur rekisito, pero awo gobierno ta tarda pa otorga e tereno y como tal, e bouwvergunning. Meta Corp. no kier pa tin mas tardansa den e caso aki pa asina nan plannan pa construccion di un CinemaComplex por sigui normal.

E tardansa por trece ehecucion di e proyecto den peliger, ya cu esaki ta mara na tempo. E abogado a sigui bisa, cu nan a cumpli cu tur e rekisitonan cu a wordo pidi nan nan, nan a hasta haya conseho positivo di varios instancia cu a bisa cu e tereno aki no tin niun problema pa desaroyo economico ariba dje. Pero e problema ta sinta cu e tereno ta conoci como un “wetland”, y lo por tin un impacto ambiental si esaki no wordo trata manera debe ser. Nan a haci tur lo necesario, pa asina sigura cu e tereno wordo uza na un manera corecto. Nan no ta dicon e tardansa di parti di DOW, motibo pa cual e tereno no a wordo otorga ainda. A cuestiona e experticio di e director di e departamento Marlon Croes, cu den un rapport recien a bisa e ministerio di infrastructura, cu mester haci mas investigacion riba e situacion di tereno aki.

Motibo di e urgencia, segun mr. Brown, ta cu Meta Corp a cera varios acuerdo comercial caba y e contract ta mara na tempo, cual ta inclui e construccion di un Cinema grandi ariba e tereno en cuestion. Tempo di construccion lo ta di mas o menos un aña. Como tal, nan contract cu Paseo Herencia lo vence y por lo tanto, nan lo muda pa nan mesun edificio. Tambe mr. Brown a bisa den su pleidooi cu Meta Corp a cera un acuerdo cu e compania IMAX cu ta provee proyectornan ultramoderno pa e compania local usa den nan cinema. Pero e unico forma cu e ekiponan costoso aki por ta comercialmente rendabel, ta si use den un forma di exclusividad. E problema ta sinat cu IMAX no ta bay sinta warda eternamente, y eventualmente por bay na e competencia, den caso cu bin un tardansa den e proyecto. Como tal tin un urgencia pa e compania haya e tereno otorga, pa e por cuminsa construi. Y tur esaki mester sosode den e simannan nos dilanti.

E partido cu a dicidi di join gobierno, ABC (Aruba Birdlife Conservation), a pidi pa declara nan inadmisible, mirando cu nan no tin argumento pa para ariba. A cita varios caso di pasado recien, comparando esaki cu otro y mustrando cu den e caso aki, e situacion ta diferente y cu no ta trata di tereno riba tereno berde, sino wetland cu tin permiso pa traha, contal cu tene nan mes cu un serie di rekisito.

Durante e tratamento di e caso, abogado di parti di pais Aruba, mr. Celine Wever a nenga rotundamente di cu gobierno lo ta tardando e proceso pa otorgacion di e tereno na Meta Corp. mr. Celine Wever a bisa cu e compania en cuestion, mester carga pasenshi y laga e proceso cana su caminda normal.

Si mr. Wever a admiti cu gobierno a duna e compania e derecho di opcion pa e tereno menciona na januari di e aña aki, pero mara na un lista hopi pisa di condicionnan pa cumpli cun’e, prome cu pasa pa otorga e tereno como erfpacht. Ningun caminda den e MB (Ministeriele Beschikking), ta para cu gobierno ta mara na un tempo pa por otorga e tereno aki. Ademas, e situacion ta uno complica cu ta rekeri hopi estudio. Y e rapport di DOW ta pidi netamente esaki.

Y gobierno ainda no ta cla cu e investigacion y como tal e compania en cuestion mester warda trankil pa e investigacion aki caba. Dia 13 di Juni ultimo, a manda e caso pa Direktie Natuur en Milieu pa un estudio mas profundo di e caso, y ta warda ariba advies di dicho departamento.