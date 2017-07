Caso Kiprollade trata den Corte di Apelacion

Dialuna, 10 di Juli, pa 9 or y 30 di mainta, a tuma luga e caso di apelacion di e trio R.H. Hulandes biba na Aruba, R.G. di Bonaire biba na Aruba, J.d S. di Aruba, pa labamento di placa. Aki ta caminda PG a pidi Hof pa confirma e castigo di 5 aña di prison pa cada un.

E caso a wordo trata door di Huesnan V.D. Spoel, mr. C. Lasten y mr. Lieuwen di Corte di Apelacion na Corsou.

E sospechoso R.G. a wordo representa pa mr. Marije Vaders di Corsou, R.H. pa mr. D. Kock y mr. D. Illes, mientras cu J. d S. a wordo representa pa mr. C. Lejuez.

Hof y Procurador General interino (PG), tabata haci preguntanan skerpi pa e sospechoso y por a ripara cu tanto R.G. como R.H. no kier a duna contesta na cierto preguntanan. Nan a bisa cu pa motibo di seguridad pa nan famia, nan ta prefera di haci uzo di nan “zwijgrecht”.

Hof a cuminsa cu R.G., G. no kier papia pa seguridad di su famia. El a bisa Hof cu e ta bon amigo cu H. y d.S. Tambe R.G. a bisa di ta bon amigo cu tata di d S. El a desmenti di a deal den droga. El a admiti di sa bay Budweiser Bar papia cu d S. El a bisa cu el a yega di biaha un biaha cu d S. pa Venezuela y cu sa biaha cu frequencia pa Venezuela pasobra e tin un amiga aya.

E sospechoso H, Hof a remarca cu H. a keda keto durante tratamento di e caso den Promer Instancia. Hof a puntra si ainda e ta haci uso di su derecho di silencio. H. a bisa cu e biaha aki e lo contesta preguntanan.

Hof a puntra H., ariba kende su nomber e cargamento di galiña prepara for di Hulanda tabata bin, si e tabata sa cuanto placa ta bin. Segun H. e tabata sa cu tin placa den galiña pero no tabata sa e cantidad di placa. Hof a mustra cu awor ta prome biaha cu e ta bisa esaki. Hof a puntra cuanto biaha a transporta, el a bisa cu ta 5 biaha. Hof a mustra cu segun investigacion ta papia di 10 container. Segun H. no ta den tur container tabatin placa.

Hof a mustra cu December 2013 tabata e promer container. Segun H. no tabatin placa den e galiñanan. Den e containernan di Maart 2014, Mei 2014 tampoco. Na July 2014 tabatin otro container y segun H. eyden si por tabatin. Na Augustus 2014 tambe tabatin otro container cu galiña y eynan por tabatin placa.

H. a sigui bisa cu den e containernan di October, December 2014 y Februari 2015 no tabatin placa den galiña. Na Mei 2015 si tabatin placa den galiña scondi.

H. a admiti cu a manda placa for di Hulanda pa Aruba. E tin un restaurant na Aruba y mustra cu e tin amistad cu persona na Hulanda v R. pa haya galiña.

Hof a puntra con e sa cual container si y cual container no. El a bisa cu ta a base di investigacion cu a haci.Hof a mustr’e un potret cu e tabatin den su cel di un badkuip cu galiña cu placa aden. E potret aki a resulta di ta saca for den cas di J. d S.

Hof a puntra H. kico su funcion ta. El a bisa cu su funcion tabata pa percura cu e galiñanan ta bay pa un persona na Aruba. E tabata paga pa e galiñanan prepara y e container tabata wordo hiba na su negoshi. E tabata wordo paga pa esaki.

Hof a puntra H. kende tabata esun cu ta duna orden pa e galiñanan bin Aruba y paga. H. no kier menciona kende tabata esun cu tabata dun’e instruccion. El a bisa Hof cu e no tabata sa di unda e placa tabata bin y no sa ki ora e placa tabata bin. Ora Hof a cuminsa puntr’e encuanto situacion na Hulanda caminda a haya su rumannan cu placa, el a cuminsa yora y a bisa cu ta fastioso pa papia di esaki.

Hof a puntra cu tabatin tres biaha cu barconan a hiba galiña pa Venezuela. H. a bisa cu e no sa di esakinan. El a bisa cu tin galiñanan tabata wordo manda Venezuela y Colombia. Segun H., no ta ariba su orden e galiñanan tabatin bin Aruba. E no sa ki ora nan tabata bin.

Hof a sigui cu e acusado d S. kende a bisa cu el a apela pasobra e ta cera por nada. E no tin nada di haci cu e caso aki. Hof a mustra cu tin indicacionnan fuerte cu e ta envolvi den e transporte di galiña y placa. Hof a mustra cu v R. di Hulanda lo a duna declaracion contra d S. Hof a puntra si d S. ta wordo yama “e rabo”. Hof a bisa cu v R. a reconoce d S. riba potret y ta bisa cu e ta wordo yama “e rabo”. Segun d S. el a conoce v R. mas o menos 3 aña pasa na Hulanda pero nunca a papia tocante di placa. Hof a mustra cu v R. ta papia cu a reuni cu G. y d S. y cu den e container tabatin 60 mil Euro.

E acusado d S. a bisa Hof cu e no sa nada di container. El a splica cu e ta biba na Venezuela y cu na Aruba e ta huur apartamento cu su tata a laga p’e. d S. a bisa cu ora el a cay cera su señora a bin Aruba y via abogado a bin haya potret di badkuip na su cas yena cu galiña prepara di Hulanda. Segun d S. e sa laga su yabinan den auto di G.

G. a bisa cu e no sa di galiña prepara den badkuip den cas di d S. Hof a bisa cu e potret di esaki a haya den cellular di H. Hof a mustra cu den pasado d S. a wordo condena na 8 aña di prison pa droga. Hof a mustra cu tin combersacion entre H. y v R. caminda nan ta bisa cu d S. ta na Venezuela y cu e lo bay papia cu hendenan grandi di Venezuela. E acusado d S. a bisa Hof cu e no sa nada di esey y e no ta papia cu hendenan grandi na Venezuela.

PG a bisa cu 27 di Maart, e potret a wordo saca y dia 28 di Maart, d S. a bin Aruba y si e por a ripara algo na su cas di e galiñanan. Segun d S. ora el a bay su cas no tabatin nada. Su baño tabata limpi. PG a haya straño cu e d S. no a puntra dicon su baño ta asina limpi, mientras cu e mes tabata afo pa mas o menos 3 luna.

Den oranan di atardi PG a presenta su rekisitorio caminda el a pidi Hof pa confirma e sentencia di Corte den Promer Instancia. E ta haya legalmente proba e prome acusacion esta cu entre 1 Augustus 2013 y 24 Juni 2015, e trio aki a laba placa hunto. E suma total ta 23.352.500 Euro o sea mas cu 23.3 Miyon Euro.

Ta asina cu dia 18 di October 2016, Hues di Corte den Prome Instancia a mustra cu riba 23 di Juni 2015 a intercepta un container cu 2.833.340 Euro o sea riba di 2.8 Miyon Euro cu tabata scondi den galiñanan prepara na Hulanda. Di e suma aki, 73 mil Euro tabata pa R.H., 60 mil Euro pa R.G. y 60 Mil Euro pa J.d S.

Hues ta haya cu durante un periodo largo e trio aki a laba gran cantidad di placa cu hopi probable ta procedente di negoshi di droga. E placa tabata bin for di Hulanda pa Aruba y despues un parti ta sigui pa Venezuela.

Na opinion di Hues e forma di laba placa aki ta forma un peliger grandi pa e economia legal y ta tacha e integridad y transparencia di e trafico financiero economico di e pais.

Hues ta haya cu teniendo tur esaki na cuenta, un castigo di prison pa un periodo largo ta na su lugar. El a bisa cu e 60 mil Euro cu entre otro a confisca di J.d S., e 60 mil Euro cu tambe a confisca di R.G. y e 73 mil Euro cu a confisca di R.H. ta keda confisca. Esaki pasobra a sali na cla cu e sumanan aki ta procedente di labamento di placa.

Hues a condena e trio na 5 aña di prison y ayera atardi PG a pidi Hof pa confirma e sentencia aki. Despues di a scucha e defensa di e abogadonan, Hof a bisa di lo bay studia e caso y lo dicta sentencia dia 31 di Juli, 2 or y 15 di atardi.