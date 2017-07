Caso kiprollade lo wordo trata un biaha mas na Aruba

Dialuna dia 10 di Juli, 2017, pa 9.30 di mainta, Corte di Apelacion lo ta na Aruba pa trata e caso di e euronan den rollade. Castigonan di 5 aña a cay na October contra e tres sospechosonan, ademas cu na November a cay sentencia pa loke ta e placa cu nan mester paga bek.

CASO

Dia 18 di October, Corte den Prome Instancia a dicta sentencia den e caso grandi contra tres sospechoso R.F.H.M.H., R.G. y J.d.S. Den e caso di labamento di placa aki cu ramificacionnan internacional, a wordo tuma den beslag na Aruba, un total di 2,8 miyon euro den cash riba 23 di Juni 2015. E placa tabata scondi den pakinan di carni di galiña cu tabata hinca den un container. Ademas a confisca riba e mes dia ey durante huiszoekingnan na Aruba, Hulanda y Belgica, 1,1 miljoen euro na diferente adres. Na Aruba a tuma mas di 400.000 euro den beslag durante e huiszoekingnan aki. E sospechosonan H. y G. a wordo deteni riba 23 di Juni 2015. Autoridadnan Venezolano a extradita e sospechoso D.S. pa Aruba na April 2016.

Awemainta e sospechosonan a wordo condena pa un castigo di prison di 5 aña pa labamento di placa (gewoontewitwassen), conforme e exigencia di fiscal durante tratamiento den Corte riba 23 y 27 di September 2016. Hues a cancela e suspension di e detencion di e sospechosonan, loke kiermen cu despues cu nan a caba di skucha nan sentencia, H. y D.S. a wordo hiba mes ora KIA. Corte tabata di opinión cu considerando cu e sospechosonan a wordo condena pa castigonan largo di prison, e interesnan di Husticia ta pisa mas cu nan interesnan individual.

Huez a dicidi cu e placa cu a wordo tuma den beslag cerca nan, lo no bay bek pa nan y lo cay pa Pais Aruba (verbeurd verklaard).

Pa yega na su decision, Corte a tuma den consideracion cu e sospechosonan a haci nan mes culpabel pa temponan largo di labamento di placa di miyones y miyones di euro di Hulanda pa Venezuela via Aruba. E placa aki tabata probablemente procedente di trafico internacional di droga. Labamento di placa criminal ta forma un menasa hopi serio pa economia di Aruba y ta atacha tambe e integridad y transparencia di trafico financiero y economico. E sospechosonan a haci cu e ganashinan di traficacion di droga riba escala grandi, a wordo tapa for di bista y a haya un procedencia cu tabata parce legal. Door di loke nan a haci, a logra cu criminalidad en berdad a duna fruto! Banda di esey nan no a mustra ningun señal durante e tratamento di e caso den Corte, cu nan lo ta arepenti di nan actonan reprochabel.

Pero e sospechosonan aki a apela nan sentencia,pa cual dialuna awo e caso lo wordo trata un biaha mas den Corte di Husticia.