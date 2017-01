Caso di tiroteo riba parkeerplaats di Thialf

Polis ta haciendo un investigacion riba e parkeerplaats di Thialf despues di un caso di tiroteo. Esaki a sosode diasabra anochi (ora di Hulanda) na final di e di dos dia di e campeonato Europeo di schaatsen, di all around y sprint, di schaatsen. E victima, Bert Jonker, ta fundador y doño di e compania di ingenieria Clafis.

E compania di Jonker ta sponsor di e ekipo di schaatsen di e campeon Olimpico Jorrit Bergsma. Segun informenan, Jonker lo ta envolvi den un conflicto di negoshi tocante e adkisicion di un compania na Sneek.

E victima a wordo alcansa na su man y despues di e incidente a huy for di a luga den su auto, y den esey ta pasa dal varios otro auto. Mientras tanto el a haya e tratamento necesario.

Testigonan a declara di a skucha un zonido duro, riba e parkeerplaats cu tabata yena di hendenan festehando. Varios persona a drenta den panico y a busca refugio.

Autoridadnan ta buscando e sospechoso.