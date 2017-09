Caso contra di Tera News posponi pa dialuna merdia

Diabierna mainta Corte den Prome Instancia a trata e caso contra di Tera News, entama pa Sr. Ralph Maduro. Abogado defensor di Sr. Maduro, Sr. mr. Rosslyn Marchena ta splica mas di e caso aki.

Ta trata aki un un caso di difamacion. Un periodista di Tera News/24 ora a skirbi un articulo cual contenido lo a ofende Sr. Maduro. Den Corte a pidi pa kita e noticia for di 24ora.com y tambe rectificacion. Di parti di Tera News nan no a presenta cu abogado ya cu segun Sr. Mark Benson Denz, director di 24 ora, nan no a logra di haya un abogado na tempo y a pidi hues pa pospone e caso aki pa un otro dia.

Hues a bay di acuerdo cu e peticion y e caso lo sigui dialuna merdia 3’or, segun Sr. mr. Rosslyn Marchena.