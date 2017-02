Caso contra di homber cu a falsifica firma di Minister y documentonan oficial posponi

Diabierna a tuma luga den Corte di Prome Instancia e caso contra di R.E.B.G. cu ta wordo acusa di a falsifica firma di Minister y tambe di traha documentonan falso di permiso. Pa motibo di tratamento medico G. no tabata presente den Corte, pero el a wordo representa door di Abogado mr. Zara.



ACUSACION

G. durante e periodo di G. ta wordo acusa di, den e periodo di prome di augustus 2013 te 11 di november 2016, a pretende di ta un abogado of un consehero huridico, y/of a traha documentonan cu no tabata basa riba berdad y cu logo di Pais Aruba y/of DPL /of DIMAS, y/of a usa firmanan di personanan autorisa, y a crea di e manera ey e impresion cu ta trata di permisonan legal di trabao y estadia y di documentonan di CENSO y di registracionnan di Corte, dor di cual personanan a pagele.

Tambe e ta wordo acusa di, den e periodo di prome di juli 2014 te 11 di november 2016, a falsifica documentonan, esta (entre otro), permisonan di trabao y estadia, declaracionnan pa drenta mercado laboral di Aruba, uittrekselnan di bevolkingsregister, cartanan di DIMAS, un decision di Raad van State, un carta di Banco Central y un carta di Corte Superior.



Otro acusacion contra di G ta cu den e periodo di prome di november 2013 te 22 di april 2015, a falsifica un carta di PWC. Cerca e citacion ta menciona echonan admiti pa e sospechoso, pero pa cual e lo no wordo persigui separa. Aki ta trata di un total di ocho persona den e periodo di prome di mei 2015 te 6 di october. E ta wordo acusa di, den e periodo di 8 di october 2012 te 20 di juni 2013, den e rol di consehero huridico of mediador, ladronicia di un suma di placa.



CASO

E caso mes no a wordo trata, pero si den sala di Corte tabata tin un gran cantidad di personanan cu a bin entrega un demanda contra di G. pa daño y perhuicio. A ser splica na nan cu nan por ta presente dia cu e caso bin dilanti, dia 7 di Maart 2017, pero cu no ta necesario. Si tin mas persona cu ainda lo kier entrega un demanda pa daño y perhuicio, esaki lo por tuma luga e dia di e tratamento di e caso.

E caso a wordo posponi y lo wordo trata dia 7 di Maart 2017