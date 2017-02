Caso contra di agente policial B. acusa di violacion posponi

Diabierna mainta, e agente policial B. a presenta den Corte di Prome Instancia pa e caso cual Ministerio Publico a cuminsa contra dje, caminda e ta wordo acusa di a viola un dama. Pero Fiscal a pidi pa pospone e caso pa motibo cu ainda e proces-verbaal no ta cla y tambe su abogado tabata kier a scucha un testigo. Pa tal motibo Hues a bay di acuerdo y a pospone e caso pa dia 9 di Maart 2017.

CASO

Durante tratamento di e caso, Fiscal a cuminsa su caso bisando cu B. ta wordo acusa cu riba 10 November 2016, el a viola un dama. Riba e fecha en cuestion e agente a presenta na un cas y ta exigi pa e dama dun’e su paspoort. Ora cu esaki a nenga, el a hinca e dama den patruya y bay cun’e na un luga bandona na Ponton y aki el a forsa e dama pa tene relacion cun’e. Otro acusacion cu ta pisa contra di B. ta cu durante e periodo di 1 di Januari 2009 y 11 di November 2016 e tabata empleado publico trahando como agente policial y como tal, ademas di su arma reglamentario, tambe e tabata tin un otro arma na su cas y tambe 30 bala. Esaki pa Fiscal ta malversacion di arma di polis.

ABOGADO

Abogado di B., mr. de Hoogd a bisa Hues cu tin un homber A., cu tabata den e cas na momento cu tur cos a pasa, pero cu toch e homber aki no a wordo yama pa wordo scucha como testigo. P’esey el a pidi pa scucha A. Fiscal a bay di acuerdo pa scucha e testigo, pero no den Corte durante tratamento di e caso, pero na Hues Comisario.

Tin varios declaracion contradictorio den e caso aki, segun abogado mr. de Hoogd. E victima a declara cu e agente B. lo a saca un arma ariba dje, mientras cu testigonan, coleganan polis di B. cu ta bisa cu B. no tabata tin arma.

Por ultimo mr. de Hoogd a pidi pa suspende detencion di su cliente, cu ta cera for di 10 di November 2016 y cu e por spera riba tratamento di su caso den libertad.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e ta contra pa laga B. liber. El a sigui bisa cu den su declaracion, e dama a bisa cu el a kere cu B. tabatin un arma door cu e tabata agente di polis. Fiscal ta haya cu B. mester keda cera pasobra ta un caso serio. E agente B. mes a bisa Hues cu no ta berdad cu el a malversa arma. El a splica cu e arma cu a haya ta di Cuerpo Policial cu el a haya hopi aña pasa pa traha cun’e. E ta para riba cu e no a malversa ningun arma.

CASO POSPONI:

Despues di a scucha tanto Fiscal, abogado y e agente B., Hues ta rechasa e peticion di abogado pa libertad di B. E caso ta keda posponi pa dia 9 di Maart 2017.