Casi 90% di trabou di infrastructura lo mehora barionan cu falta ainda

Expohall cu ta ilustra proyectonan di Gabinete Mike Eman I y II ta situa den Columbusstraat, den e skina patras di Plaza Niki. Aki a tuma luga un conferencia di prensa unda cu Prome Minister Mike Eman y Minister di Infrastructura Benny Sevinger a papia riba lansamento di e website www.boaruba.aw (com) y kico tur por mira riba e website aki.

Minister Sevinger a recorda con e kibramento di cabes a cuminsa na 2010 pa duna Aruba un otro imagen bou di e capa BoAruba. Pa traha e Masterplan aki pa Aruba a yama aden profesionalnan di tur sector (no solamente di diseño, pero tambe di economia, salubridad y siguridad) y na final e Masterplan a wordo poni den un sala di exposicion den Caya Grandi. “E tempo ey”, Minister Sevinger ta conta, “comerciantenan a reacciona bisando cu hopi a priminti, pero ningun a cumpli. Awe mi por bisa cu nos ta para aki, y ‘vink af’ y bisa cu nos a cumpli. Mira e caya grandi con el a wordo drecha, e tram ta core, e hendenan por cana trankil y mas di 350 mata a wordo planta den Caya Principal. E hendenan por mira cu loke nos a priminti den e 8 añanan, nos a cumpli cu nan den e 8 añanan.”

E mandatario a sigui bisa cu mirando e bon record, awor cu Gobierno ta presentando e plannan nobo pa e proximo 4 añanan, cu por mira den e salanan di exposicion na Playa, San Nicolas y MFA-nan, “pueblo por ta convenci cu Gobierno di Gabinete Mike Eman III lo cumpli cu esakinan tambe.” Si haci un analisis di e situacion, e enfoke di infrastructura den e ultimo 8 añanan tabata 50-50, cu ta encera trabou di infrastructura den barionan pa hisa calidad di bida di nos ciudadanonan. Awendia ta haya barionan cu camindanan di un solo direccion, areanan embeyece cu mata, ‘sidewalk’. Den e otro 50% a mehora e infrastructura general di pais Aruba. Den esaki ta cay e mudamento di haf, renobacion y ampliacion di hospital, Green Corridor y Watty Vos Blvd.

Mirando cu e parti grandi ey ta cla, den e 4 añanan di e proximo Gobernacion por bay dedica un 80 pa 90% di loke ta infrastructura, den e barionan cu no a yega na turno ainda. Ta papia aki di un 20 pa 25 bario, cu ta haya un infrastructura pa hisa e calidad di bida den e barionan. Ta papia di iluminacion, verkeersplateau, area pa peaton, espacionan publico pa recreacion, mini-veldnan deportivo y miniparkenan.