Cashi di coriente na Eagle Beach tabata na candela

Diadomingo anochi personanan sinta bou di un palo di mata na Eagle Beach a scucha un tiro ta sali for di e cashi di coriente banda di nan y despues mira candela ta sali for di e aparato. A pone cu nan a raporta di biaha na autoridad, patruya a presenta y constata cu di berdad tin candela ta sali for di e cashi di coriente y a bira mas grandi. Pero awa a cuminsa basha y e candela a baha poco. Bombero a presenta di biaha na e sitio pero mucho no por a haci ta Elmar a presenta pa habri e cashi y mira e situacion kico tabata causa di e candela.