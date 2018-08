Casa di asesino di John Lennon tabata sa di su plan

KAILUA, Hawaii- Gloria Hiroko Chapman, casa di e asesino di John Lennon, a revela cu su casa Mark Chapman a bis’e cu e lo bay mata e ‘Beatle’ dos luna prome cu el a comete e crimen, e corant Britanico The Mirror a informa.

Mi bida a cambia drasticamente e anochi aki

Gloria, cu awo tin 67 aña, a relata cu e prome biaha cu Mark a purba mata e musico e no por a realisa esaki ya cu e amor cu e tabata sinti pa su casa a strob’e y a insisti cu el a benta e arma afo cual e tabata tin pensa pa uza. Pero dos luna despues cu e muhe a skucha e noticia di cu e legendario musico a wordo asesina banda di su mesun cas na New York, e tabata sa di biaha cu Chapman tabata esun responsabel.

“Mi tabata sa cu Mark a haci’e. Con mi tabata sa? Dos luna prome, Mark a biaha pa New York. El a bin cas yen di cicatriz, bisando mi cu pa e ta famoso e tabata planea pa mata Lennon. Pero el a bisami cu mi amor a salb’e”, e muhe ta confesa, pero cuc toch e no a preocupa su mes ora cu Mark a planea otro biaha pa New York. “El a bisa cu el a tira e arma den lama y ami a ker’e. Pero el a gañami”, e ta lamenta.

Casa di Chapman a describi e dia aki, 8 di december 1980, como “un di anochinan mas skur di mi bida”. “Mi bida a cambia dramaticamente e anochi aki. Awo mi ta señora Mark David Chapman, casa di un asesino y no di cualkier asesino. Pero esun di cual e victima tabata un persona conoci pa mundo henter”, Gloria a bisa, cu actualmente ta biba na Kailua, Hawaii.

Awo Gloria ta spera cu despues di 38 aña cera, cu su casa por sali di prizon despues di un audiencia di libertad condicional pa di dies biaha. “Mi no ta worry cuanto tempo Mark keda cera. Mi lo warda ariba dje”, e muhe a bisa.

