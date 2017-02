Cas na Matadera a ricibi bishita di ladron

Central ta dirigi patruya na un adres na Matadera den cuadro di un ladronicia. Eynan a papia cu e dama N, kende a duna keho di ladronicia for di den su cas. El a declara cu pa 7’or y 10 di mainta, el a laga su cas na yabi y intacto. Pa mas of menos 4’or y 45 di atardi, ora el a yega su cas, el a nota su porta banda panort habri. Na momento cu el a cana drenta, el a ripara cu tur su cashi y lachinan tabata habri. El a mira tambe cu e parti mas ariba di su frigidaire tabata habri. El a cana drenta den camber y el a nota cu e tabata reboltea. Desconocidonan a bay cu un laptop shinishi, un television preto, algun perfume y tambe algun specerij for di den cushina. Durante control, polis a nota cu dicho porta a wordo forsa, Central y departamento tecnico a wordo poni na altura.