Cas di Cultura pronto lo conoce un expansion

Cas di Cultura lo bay tin un expansion den sala, cu’n balcon ya cu lo kier complementa 700 stoel. Sra. VIcky Arends, directora di Cas di Cultura ta amplia mas ariba esaki.

Cas di Cultura a traha nan plan di expansion mas grandi. Manera cu e mapa ta pinta actualmente, considerando e partinan monumental, cu ta desea di preserva y reconstrui, un par di muraya so lo keda. Berdaderamente esey ta loke ta bay haci, dus ta bay tin un expansion den sala, cu un balcon acerca. Nan kier completa 750 pa 800 stoel, dus esey ta entre 200 pa 250 mas. Tambe lo bin “powder room” style di Conference Centre. Esey ta e expansion cu lo bay ta na e banda, si tur cos bay bon, na e manda di JFK, unda tur e scolnan di Arte den cas, lo haya nan propio acomodacion renoba. Y e parti di Vondellaan lo haya e oficinanan ariba. Dus full abao lo bira un foyer, cu lo acapara e hendenan. Lo bin kleedkamernan lo ta un tiki mas grandi. E parti di stage tambe lo wordo renoba. E backstage actual ta basta habri, kleedkamer ta net eynan. Lo bin un gang, e lo ta mas incapsula, pa ora tin accion ariba stage, lo tin tanto mirones den backstage. ESey ta bay ta un tiki mas profesional poni den otro. Y un parti cu ta hopi great, cu ta conecta cu e deseo di ta e Sala di Aruba, nan tin Brasseirre, un Cafe, planea cu nan lo bay tin un Wall of Fame, etc. Ainda nan mester busca ainda nan partner hotelero, pero esey ta den planes.

Manera ta wak na luganan grandi, e horeca ta hopi esencial den un teatro. Esey lo wordo renoba full tambe. Aruba mester ta orguyoso di tin un Cas di Cultura, ainda despues di 59 aña.

Na Corsou, nan Cas di Cultura ta wordo yama Centro Pro Arte, pero aki na Aruba ainda no. Pero directiva di Cas di Cultura ta habri pa un “naamgeving”, cual lo ta gelink cu Cas di Cultura su pakete di sponsoring, cu lo haci e edificio nobo, rendabel y posibel.

Mas aleu, Sra. Arends a bisa cu lo por añadi un otro nomber agrega na e nomber Cas di Cultura cu lo yuda identifica un di nos baluartenan di Arte, Poesia etc. Por pensa tambe ariba e auditorium , e otro cambernan cu por tin, tur por haya cierto nombernan y por bisa tambe cu un comerciante ta bisa, cu e ta duna donacion pero e no kier e nomber eyriba, pero ta pone nomber di un baluarte, tur esey ta posibel, segun Sra. Arends.

Pero lo mester bay pensa con pa mantene e edificio pa e siguiente 60 añanan, segun Sra. Vicky Arends, directora di Cas di Cultura.