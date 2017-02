Cas Blanco ya ta tweet na Spaño

WASHINGTON, Merca – Cas Blanco ta bolbe tweet na Spa 0241o, despues di a stroba e via di comunicacion pa e red social na e idioma aki tempo cu Donald Trump a hura como presidente di Merca.

“Hallo! Bon bini na @LaCasaBlanca! Sigui nos pa bo mantene bo mes al tanto di e ultimo noticianan riba @POTUS Trump y di su administracion!”, e tweet publica riba e cuenta diamars anochi ta señala, DPA a cita.

Pero, por lo menos di momento, sigui sin tin un version di e webpage di Cas Blanco na Spaño.

Dia 20 di Januari, mientras cu Trump a pronuncia na pia di e Capitolio su prome discurso como mandatario, e pagina web di su administracion a substitui riba rednan di red esun di e administracion di Barack Obama. Pero no tabata tin un version na Spaño cu lo a reemplasa loke e Cas Blanco anterior a mantene.

E momento ey a causa controversio y a interpreta como un gesto nobo di rechaso di e presidente nobo na e comunidad Hispano, cu, cu mas di 55 miyon di persona ya ta e prome minoria.

E vocero di Trump, Sean Spider, a sigura cu e tabata trahando riba esey y a anticipa cu lo bolbe tin un website na Spaño, aunke e no a duna fecha.

E administracion Trump a relega e Spaño y no Hispano. Tras e atakenan di e presidente actual na e imigrantenan Latino durante e campaña, e mandatario no a inclui ningun Hispano den su gabinete, algo cu no a sosode den ningun administracion Mericano desde 1998.

Merca no tin un idioma oficial, aunke esun di mas papia ta Ingles. Desde lunanan, durante e campaña, e critica riba Spaño cu Trump a haci, a causa gran polemica.

“Esaki ta un pais unda nos ta papia Ingles, no Spaño,” el a bisa na September 2015, criticando cu Jeb Bush, un di su rivalnan den e primarianan, ta papia na Spaño.

Fuente: El Universal