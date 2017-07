Carta na trahadonan di Ibisa no a cay den bon tera

E carta cu a sali di parti di directora di Ibisa, Sra Monique Van Embden ta splica dicon a saca e carta y cu ki meta a saca esaki.

E meta di e carta ta pa trata na mantene un ambiente sano na trabao, caminda cu si por discuti di asuntonan politico, pero na un manera cu e no ta afecta trabao, y cu no ta crea caminda otro trahado ta sinti fastioso, den sentido cu un ta domina ariba otro. Importante ta cu nan ta consciente cu nan ta empleado publico, cu nan ta sirbi publico en general. E temporada aki e actividadnan politico ta intensifica cu ta e proceso electoral. Esey no tin nada en contra. E tin di haber, un biaha mas, Ibisa kier conscientisa nan trahadonan, y hala nan atencion riba nan responsabilidad, pa loke ta trata trabao y nan ta sirbi publico en general, no obstante cual preferencia politico bo tin.

E punto principal ta cu mester ta consciente cu ora ta na pia di trabao, sea na oficina of pafo, cu eynan bo ta keda neutral. Esey ta importante. Na trabao, bo no por y bo mester evita cu hende ta discuti ariba temanan politico. Pero e mester sosode na un manera cu ta sano y no ariba nivel personal. Lo no yuda si ta permiti, pa na trabao mes, nan ta demostra na un manera fuerte, vocifera na un manera decente, cada ken nan preferencia politico. Esey ta e idea y no pa dicta kico e por papia y kico e no mag di papia. Un biaha mas, como departamento di gobierno, pa comunidad, nan ta sirbi tur hende, mas ainda cu nan ta di salud y deporte, cu no conoce ningun color politico.

Despues di e reunion grandi di tur directornan y cu Departamento di Recurso Humano, kende nan a bisa tambe cu nan kier aclarea. Hopi di e aspectonan cu ta poni den ley, no ta duna mucho claridad. Esey ta haci’e fastioso. Pasobra un hende mester comporta su mes manera un empleado publico. Por a ripara cu despues cu a saca e memo, e efecto di esaki, y esaki a prueba cu ta uza e diferente formanan di media, pa comparti e informacion akinan. E hecho cu e memo a wordo treci, y cu el a wordo comparti cu otro, eigenlijk ta prueba su punto caba. Den e caso aki, cu e trahado no por controla nan eleccion politico. Y segun Sra. Embden, cu ta saca esaki afo di biaha, sin haci uzo di e oportunidad di discuti esaki internamente. Segun directora di Ibisa, su portanan semper ta habri. Ta importante pa discuti e tipo di topiconan akinan, pa asina nan sigui traha den un bon ambiente. Mester crea un ambiente caminda por discuti esaki cu otro, sin cu atrobe ta bira atakenan personal y esey ta algo di lamenta, segun Sra. Monique Van Embden.