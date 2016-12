Carrie Fisher, famoso pa su papel den Star Wars ta fayece

LOS ANGELES, California – E actriz, Carrie Fisher, famoso pa su papel como prinses Leia den Star Wars, a muri diamars, segun Simon Halls, publicista di e yiu di e artista a afirma.

E actriz y escritora a sufri un atake di curason den un vuelo di London pa Los Angeles diabierna ultimo y a wordo hospitalisa.

Carrie Fisher a bin bek como Leia den “Star Wars”, pero hopi di e fanaticonan parce tabata spera di a wak’e mesun cos.

“E tabata stima pa henter mundo y lo sinti su falta profundamente. Henter nos famia ta gradici boso pa e condolencia y oracionnan,” su yiu muhe Lourd a bisa den un comunicado.

Su mama, e actriz, Debbie Reynolds, a bisa diadomingo cu su yiu muhe di 60 aña tabata “den condicion stabil.”

Carrie Frances Fisher, a nace dia 1 di October di 1956 na Beverly Hills, California.

E tabata casa cu Paul Simon, Augustus di 1983 pa Juli di 1984). nan a Divorcia. E tin dos yiu. El a wordo nomina pa dos premio Emmy.

El a actua den pelicula, obranan di teatro y den programanan di television y a skirbi varios buki best-seller.

Fisher tabata activista di campañanan di salud mental y a pronuncia su mes dilanti di Senado di California riba e tema.

El a Protagonisa den e peliculanan Star Wars na 1977, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back na 1980 y Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi na 1983.

El a bin bek den e papel di Leia den Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, hunto cu su coprotagonistanan di e saga original, Mark Hamill (Luke Skywalker) y Harrison Ford (Han Solo).

Na November di 2016 el a revela den e revista People, cu e y Harrison Ford tabata tin un romance na 1976 durante e filmacion di Star Wars.

Fuente: CNN en Español.