Carolina Herrera ta demanda Oscar de la Renta

NEW YORK CITY, New York – Carolina Herrera a demanda e firma Oscar de la Renta den e Tribunal Superior di New York, pa su exdiseñadora Lauara Kim, no bira den e directiva creativo di e firma di e Dominicano, te cu April 2017. Segun e diseñadora, di no ta asina lo kibra e clausula di no competencia pa un periodo di seis luna cu Kim a firma cu e cas New Yorquino ora di a laga e marca.

Oscar de la Renta a anuncia September ultimo Laura Kim y Fernando Garcia, fundadonan di e firma Monse, como nan directornan creativo nobo. Ta wordo premira cu na proximo trabao lo ta pa diseña e coleccion herfst/winter 2017, cu lo wordo presenta den e Siman di Moda di New York na Februari. Hecho cu Kim lo viola e contracto cu el a firma cu Carolina Herrera. E abogadonan di Kim ta afirma cu e clausula di no competencia no ta aplicabel, ya cu su cliente no a bandona CH di forma boluntario.

Segun e revista specialisa di moda WWD, Carolina Herrera a presenta e demanda diaranson. “Carolina Herrera kier gradici Corte pa concede un orden di restriccion temporal cu ta respalda e acuerdo di no competencia firma pa nos exdiseñadora (…) Den tur momento Carolina Herrera tabata fiel na e spirito y na e acuerdo y nos lo gusta sigui protegiendo di un manera etico nos interesnan empresarial. Nos obhetivo ta sigui ta presenta coleccionnan nobo cu ta encarga e spirito di e eterna elegancia y e refinamento, pa loke Carolina Herrera ta conoci,” e texto di e denuncia ta bisa.

Fuente: El Universal