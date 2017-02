Carera pa salba 100 bayena riba beach di New Zeeland

FAREWELL SPIT, New Zeeland – E boluntarionan di New Zeeland ta compitiendo pa rescata mas di 400 bayena cu tabata riba nan beachnan. Rond di 300 ya a muri na Farewell Spit, zuid di e isla, den un di e pio casonan cu a sosode na e pais aki. Cientos di boluntarionan anonimo y e personal di e departamento di conservacion tabata purbando di salba e bayenanan aki for di e mainta di diabierna y a forma un cadena humano pa reflota e bayenanan.

Cientificonan no sa ki causa exactamente cu e bayenanan ta yega na e beach aki.

Fuente: Noticias Noa (http://www.noticiasnoa.com)