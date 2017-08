Carchinan standard tambe mester wordo renoba

E carchinan standard ta caduca despues di 3 aña. E aña aki na October nan lo caduca y Arubus kier pa tur hende corda cu mas of menos 10 mil carchi cu lo mester caduca y mester wordo renoba. Loke si a haci ta cu for di awo p’adilanti tur carchi cu nan renoba no ta bay tin un fecha exacto mas di vencemento. Dia cu bo renob’e, despues di 3 aña e ta bin caduca atrobe. Arubus a cambia esaki pa evita e flow aki tres aña, segun vocero di Arubus, Sannin Daou.

Fin di October, e carchinan standard blauw lo caduca. A cuminsa renoba esakinan for di dia 1 di Juli caba. Por ta awor aki cu ta un tiki druk cu scol, por ta no ta e momento indica, pero si kier corda tur hende cu ki ora cu bin na Arubus, nan lo ta cla pa renoba esaki caba. Ta cuminsa for di awo pa trece esaki dilanti pa no lage na ultima ora. Pa loke ta studiante ta 4 pa 5 mil mucha pa aña, pero e carchinan standard blauw, cual ta mas cu 10 mil carchi, lo bira hopi mas druk. Pa e motibo aki kier cuminsa corda tur hende pa bin. Si bo no tin ainda, bo por bin tambe. E ta costa 15 florin, mescos cu si bo no ta renob’e. Bo ta djis bin cu un ID y bo ta yega, si bo no tin carchi ainda, ta saca bo potret y si bo tin carchi caba, bin cun’e, pasobra bo balans ta pasa riba e nobo y lo fix esaki mesora cu bo ta hay’e mas pronto posibel.

E carchi aki ta pa tur hende cu ta uza lijndienst. Esaki ta semper ora cu bo swip’e e ta costa 3 florin pa trip. Tur hende por uz’e. Esaki ta e carchi cu ta recomenda tur hende pa tin. E ta asina facil pa uza y bo por swipe hasta pa un otro hende cu ta cubo na e momento ey. Loke por corda tambe tur hende, cu ainda nan tin e Advantage Card cu ta esun cora. Esaki a trah’e mas pa e personanan cu ta uza bus tur dia pa bay trabao. Cu e carchi aki bo por haya descuentonan hopi grandi. Por ehempel si bo deposita 50 florin riba e carchi aki, bo ta haya 25 trip. Bo ta hay’e na 2 florin. Si bo deposita 100 florin, bo ta haya 50 trip. Tambe na 2 florin. Pero si bo deposita 195 florin, bo ta haya 100 trip. Bo ta hay’e na 1.95. Cu e carchi aki bo por spaar mas di 1200 florin pa aña, uzando bus. E unico cos cu e carchi aki tin ta, cu ora bo pone placa riba dje, e tin un validez di 35 dia. Si bo no uze prome cu 35 dia, e ta caduca. Pero si bo deposita bek prome cu 35 dia, e ta rollover y bo tripnan ta sigui conta y bo no ta perde nada. Pa bo haya e bentaha di e descuento, bo ta deposita delanta pa bo por uza e carchi aki, segun Sannin Daou.