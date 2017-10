Carchinan standard di Arubus lo caduda fin di October

E carchinan di scol ta algo cu Arubus ta bende na e studiantenan, pasobra semper tin studiante cu durante aña tambe ta dicidi di bay diferente scol of cambia di bay cu mayornan of nan ta bay cu bus. E ta keda pasa. Esey nunca lo stop. E fluho grandi cu tin Semper den vakantie, no tey mas. Mayoria di mucha ta cla caba cu nan carchi pa bay scol cu bus, segun vocero di Arubus, Sanin Daou.

Loke si ta bezig cun’e awor aki, Daou a agrega, ta e carchinan standard. Pasobra na fin di October, tur carchi standard, cual ta e carchinan blauw di Arubus, lo caduca pa fin di October proximo. E carchinan ey tabata tin un duracion di tres aña y awor aki nan lo bay tin un duracion un biaha mas di tres aña. Mirando cu ta un cantidad bastante grandi, cual ta alrededor di 8 mil Carchi, cual lo caduca fin di October, a cuminsa for di dia 1 di Juli caba, renobando esakinan na e stacion na Playa, na stacion di San Nicolas y tambe na Arubus su oficina principal. E ultimo luna aki tabata tin campaña extenso caminda cu riba dialuna, diaranson y diabierna nan tabata na Playa y riba diamars y diahuebs nan tabata na San Nicolas, caminda cu tabata renovando e carchinan aki, un tiki mas cerca y mas facil pa e hendenan. Tin cu bisa cu a haya diferente hende cu a bin, pero manera semper ainda tin hopi cu no a bin y pa e motibo eynan semper ta keda recorda tur hende, pa corda cu pa fin di October, e carchinan aki ta caduca y mester renob’e pa bo por sigui uza bo carchi ora bo ta subi bus, cual semper ta mas barata cu si bo paga cash. Corda semper si bo tin un balans riba e carchi bieu, no ta problema pasobra e balans aki automaticamente ta pasa riba e nobo, kiermen bo no ta perde ningun placa. Unicamente bo tin cu bin cu e carchi bieu, bo ID y 15 florin y e carchi ta wordo renoba pa tres aña mas, Daou ta conclui.