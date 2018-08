CAO ta duna sindicalista tempo liber pa atende problemanan sindical

Na Triple A NV tin hendenan cu ta campaña contra di e presidente di sindicato STA, ya cu e lo ta den diferente otro compania, segun Sr. Diego de Cuba, di STA.

Tin hopi contricante cu nan no ta compronde cu sindicato STA a regla un contrato colectivo hopi lucrativo pa Triple A NV y nan tin hasta articulonan den CAO unda cu ta permiti esun cu ta dirigi e sindicato, tin articulo 31 y articulo 42 cu ta permiti e sindicalista of e president di sindacto pa haya tempo liber pa atende problemanan sindical.

Esey ta decision di management y ariba peticion di sindicato. Tin manera un conspiracion contra di Sr. de Cuba. Informacionnan completamente robes. Triple ta un di e companianan cu un di e miho contractonan colectivo na Aruba. Kico ta pasa, ultimamente STA tin comprension pa esunnan trahando na airport, vooral esunnan den siguridad. Nan ta obliga e hendenan ta bay di lesnan durante nan dia liber. E dia liber cu un trahado di airport tin, ta sagrado. E dia liber aki e trahado tine planea.

E cuerpo di siguridad tin un presion cu a bin ultimamente, nan ta onderbezet. Vooral e parti di e ser femenino, e ta onderbezet. Esaki ta pone un presion ariba e ser femenino, pasobra nan tin 6 hora pa 8 ora ariba nan pia. Den weekend tin mas di 12 mil pasahero ta pasa bo dilanti. A parte di fisicamente e curpa ta cansa, na nivel psicologico tambe e ta cansabo.

A bin compronde cu e trahadonan tin hopi presion y tin hasta hende cu a haya rappport di parti di cosnan cu no a bay bon, y nan tin compresion p’esey. Un hende por comete un error. Pero e cos aki a bin dilanti, y STA lo bay trata esaki den nan proximo reunion mensual cu Triple A. Esaki ta loke nan ta haci tur ora. E consipracion aki, STA lo yega na fondo di esaki. Y ken ta su tras, si ta un grupo limita ta bezig cu e conspiracion aki. No mester lubida cu e contrato cu Triple A NV ta un di e mihonan. Y STA no lo bay permiti pa un grupo chikito bin kibra tur locual nan tin. A mira e compania AGS, di cual loke STA a wak con nan a perde tur cos. Nan a perde vakantieuitkering, bonus di fin di aña, placa di yiu, etc. Practicamente nan a kibra nan contrato colectivo y bay cu SEPPA. Y casi 4 aña despues, ainda nan no por yega na un contrato colectivo.

Pero tampoco no por permiti pa pone presion ariba e personal di siguridad. Y esaki ta loke e trahadonan di STA kier a trece dilanti. Esey ta locual cu STA kier a pa e trahadonan di Triple A compronde, cu STA y Sr. de Cuba, personalmente, pa loke ta bay trata e caso di pension, nan ta atendiendo cun’e. Carta a bay caba pa minister Dangui Oduber. Si e trahadonan kier bay cu APFA, y no ta mira pakico mester tin un discriminacion.

E decision di empleadonan ta tuma caba y nan a firma documento caminda cu nan a vocifera via e documento ey, cu nan no kier keda cu e compania actual. STA ta fuertemente bezig cu e cos di pension y esey ta algo cu nan ta bezig cun’e pa 17 aña largo. Perseverancia ta algo cu Sr. de Cuba tin’e y nan ta bringa pa logra e metanan ey.

