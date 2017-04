CAO nobo di Manchebo Beach Resort ta duna empleadonan extra beneficio ora di pensioen

Sr. Ton Kolman ta contento cu nan tabata por a firma un CAO pa 4 aña pa trahadonan di Manchebo Beach Hotel y pa hopi di nan hendenan ta ultimo biaha cu ta bay negocia.

Aunke Sr. Geerman no ta presidente di FTA mas, pero si el a logra negocia un CAO pa e trahadonan di Manchebo. E negociacion a bay den bon ambiente, pa cual el a gradici Dilia, un di e shopstewardnan tambe cu a yuda den e negociacion.

Un di e puntonan importante cu a resalta den e CAO aki, ta cu personanan cu ta yega e edad di pensioen, lo bay cas cu’n suma extra ariba e cessantia cu nan por disfruta di dje. E ta un grupo cu ainda no tabata tin chance di build up un pensioen. Esaki a cuminsa na 2012, pero Manchebo a cuminsa prome cu esey caba. Pero e grupo no por a build up un pensioen, of e ta nihil, of e ta hopi chikito. Y door di e areglo cu tin awo, toch nan por bay cas cu un placa extra. Un di nan ta Dilia, pero tin mas hende. Cierto hendenan nan edad ta considerabel.

Segun Sr. Kolman, e hotel ta un hotel hopi stabiel, y nan ta miho cu aña pasa. Y esey cu aña pasa nan no a bay malo. Nan ta rond di 90% di occupancy. Nan a cuminsa remodela e cambernan, cual nan a caba cun’e aña pasa. Y poco poco nan lo sigui remodela, upgrade e hotel.

Un biaha mas, Sr. Kolman a enfatisa cu Manchebo Beach Resort ta un hotel hopi stabiel mes, den tur aspecto.