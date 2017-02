Cantidad di Placa den circulacion a subi den luna di November

Den e luna di November 2016, e cantidad di placa den circulacion a subi cu Afl. 9,6 miyon te na Afl. 4.073,4 miyon, compara cu e luna anterior. Esaki a wordo causa door di un crecemento di Afl. 11,0 miyon den e activo domestico netto y un bahada di Afl. 1,4 miyon den e reserva di divisa netto. E desaroyo den e activo domestico netto a surgi door di un subida di Afl. 19,5 miyon den credito domestico, cual a wordo parcialmente mitiga pa un caida di Afl. 8,5 miyon den transaccionnan no relata na credito. Credito domestico a crese debi na un aumento di Afl. 19,3 miyon den credito bancario na e sector priva. Tambe, credito netto na e sector publico a subi cu solamente Afl. 0,1 miyon. Crecemento den credito na empresa (+Afl. 12,7 miyon), hipoteca pa vivienda (+Afl. 4,5 miyon) y credito na consumidor (+Afl. 2,1 miyon) a contribui na e subida den credito bancario na e sector priva. E desaroyo marginal den credito bancario netto na e sector publico ta debi principalmente na un caida den e fondo pa desaroyo di Afl. 6,2 miyon, cual a wordo pa gran parti mitiga door di un bahada den e debenan di gobierno di Afl. 5,4 miyon. E caida den transaccionnan no relata na credito a resulta for di un expansion den e asina yama “shareholders’ equity”, “borrowings” y “accounts receivables and prepayments”.

E bahada den reserva di divisa netto di e sector bancario ta debi na benta netto di divisa di Afl. 205,6 miyon na publico, principalmente relaciona cu pago netto pa importacion di mercancia, e asina yama “income account” y otro servicionan. Esaki a wordo parcialmente mitiga pa compra netto di divisa di Afl. 204,2 miyon for di publico, primordialmente relaciona cu turismo y trasferencia netto for di cuentanan den exterior di companianan local.

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a keda mescos compara cu e aña anterior. E contribuyentenan primordial ta e componente “Vivienda”, cual a registra un bahada, y e componentenan “Transporte” y “Cuminda y bebida no-alcoholico”, cualnan di otro banda a registra un aumento. Si exclui e componentenan di cuminda y energia for di e indice di prijs di consumo, inflacion ta mustra un crecemento di 0,4 porciento compara cu November 2015. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a registra un bahada di 0.9 porciento na November 2016, compara cu -1.0 porciento na October 2016.

Turismo

Na November 2016, e cantidad di turista a registra 78.622 bishitante, cual tabata 28,7 porciento (-31.685 bishitante) menos cu na November 2015. E bahadanan den e mercado di Latino Americano di 66,5 porciento (-30.621 bishitante), e mercado Europeo di 2,5 porciento (-184 bishitante) y e mercado Norte Americano di 1,1 porciento (-572 bishitante) a contribui na e desaroyo negativo den e cantidad di turista. E caida den e mercado Latino Americano a wordo primordialmente causa pa menos bishitante for di Venezuela (-31.573 bishitante of -79,6 porciento). E mercado Europeo mengua cu caida den bishitante for di Suecia (-343 bishitante of 28,4 porciento) y Finlandia (-76 bishitante of 57,1 porciento). E bahada den e mercado Norte Americano a resulta dor di un reduccion di 5,5 porciento y 0,8 porciento den bishitante for di Canada (-193 bishitante) y Merca (-379 bishitante), respectivamente. E cantidad di turista crucero a registra un caida di 1.927 bishitante of 2,4 porciento te na 77.826 na November 2016, compara cu November 2015. E cantidad di barconan a crece for di 35 na November 2015 pa 38 na November 2016.

Entrada di Gobierno

Na November 2016, entrada di gobierno a suma Afl. 97,8 miyon, un aumento di Afl. 9,4 miyon compara cu e mesun luna di e aña anterior. E crecemento aki ta resultado di un subida di Afl. 17,2 miyon den entrada di impuesto y un caida di Afl. 7,9 miyon den entrada no relata na impuesto. E crecemento den entrada di impuesto ta relata principalmente na aumento den impuesto riba ganashi (+Afl. 22,2 miyon) y impuesto riba e asina yama “overdrachtsbelasting” (+Afl. 1,5 miyon), mientras cu impuesto riba entrada a keda igual na Afl. 19,0 miyon. Di otro banda, a registra caida riba accijns riba gasolin (-Afl. 5,1 miyon), impuesto riba devisa (-Afl. 2.6 million) y accijns riba tabaco (-Afl. 1,0 miyon).