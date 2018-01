Cantidad di morto door di keintura geel ta subi na 21

SAO PAOLO, Brazil- E estado di Sao Paolo diabierna a subi e cantidad di morto pa keintura geel for di 13 pa 21. Esaki ta for di Januari 2017 te cu aworaki. Pero nan no a specifica e cantidad exacto di fayecidonan pa loke ta bay di aña.

Secretaria di Estado di Sao Paolo a duna un cifra di 13 persona morto pa motibo di keintura geel, pero den e ultimo simannan el a wordo notifica pa autoridadnan cu e cifra a subi den ultimo simannan.

For di 2017 te na e momentonan aki, Sao Paolo, e estado mas pobla di Brazil, a registra 40 caso autoctono di keintura geel, cual ta wordo transmiti pa muskitanan tipico di selva, cu ta ataca principalmente e macaconan.

E keintura geel urbando, sin embargo ta wordo transmiti pa e muskita Aedes aegypti, e mesun cu ta causa dengue, zika y chikunguña, pero no tin registro di esakinan na Brazil desde 1942.

