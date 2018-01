Cantidad di morto den station di polis na Colombia ta subi na cuater

BARRANQUILLA, Colombia- E cantidad di mortonan den e atentado contra di e station di polis na Barranquilla, Colombia, segun e director di polis di e pais, general Jorge Nieto, a subi na 4. E cantidad di persona herida ta mas di 40, y autoridadnan di e pais tin un persona relaciona cu e atentado.

Tin un recompensa di 50 miyon peso pa esun cu suministra informacion cu lo por permiti na esclarece e hechonan.

Segun testigonan, dos homber ariba brommer a lansa un artefacto contra di e sede policial, ubica den e bario San Jose. E zona ta sera y habitantenan di e sector a wordo retira for di e luga.

E explosion a keda registra pa 6 or y 40 di mainta (hora di Colombia) ora cu casi 60 agente policial di e station den e zona tabata cuminsando nan actividadnan di rutina. E artefacto, cu a wordo instala algun dia prome, a wordo activa na menos di 10 meter di e polisnan.

Mesora varios bisiña di e sector a yega ta na e luga pa yuda cu e heridonan. Casi 20 ambulans a yega den e bario San Jose.

Autoridadnan ta sali for di dos hipostesis, e prome, cu e atentado tabata un medida di distraccion ya cu na e mesun hora, tabata tin un atraco ariba un truck di placa. E di dos, un vengansa di bandanan criminal cu a wordo afecta door di e operativonan antidroga den e ultimo simannna. \

Presidente Juan Manuel Santos a rechasa e atentado, cu el a califica como “cobarde” y a bisa di lo no descansa te “cu nan haya contesta. Mi solidaridad cu e famia di e victima- y e heridonan.

E alcalde di e ciudad, Alejandro Char, a condena e hecho y a bisa cu “mester yega te na e ultimo instancio pa haya sa di e paradero di e responsabelnan di e atentado cobarde aki y cu tur e peso di e ley cay riba nan”.

Fuente: http://www.ntn24.com/

