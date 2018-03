Cantidad di matrimonio ficticio a aumenta

Diabierna Ultimo Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci un bishita na Departamento di Censo na unda cu el a keda hopi impresiona cu e automatisacion y innovacion cu e departamento a haci ultimo temponan.

Apesar di tur adelanto den den e departamento, Prome Minister ta realisa cu tin retonan grandi ainda cu Censo ta confronta cu ne tur dia. Un di e retonan grandi aki cu Censo ta enfrentando ta loke nan ta yama e matrimonionan ficticio cu a aumenta drasticamente ultimo aƱanan. Lamentabel ta tambe cu empleadonan publico te hasta ta haci nan mes culpabel na matrimonionan ficticio. Consecuentemente e empleadonan aki ta bay pasa den procesonan disiplinario.

Prome Minister ta enfatisa cu ta importante pa para keto y realisa cu e instituto di matrimonio ta un instituto sagrado, legal y formal cu no por wordo aplica na un forma ficticio. Casa cu un hende y pidi placa a cambio simplemente pa un hende haya un titulo pa por keda Aruba ta contra ley cu castigo penal y legal hopi serio. Y esaki ta algo cu hopi hende no ta para keto pa pensa kico ta posibel of no y mas y mas hende ta haya nan mes den problema pa e motibo aki.

Prome Minister ta haci un apelacion na e pueblo di Aruba pa ta hopi cauteloso. Censo ta hayando un aumento drastico pa matrimonio cu ta tarda hopi pa wordo atendi. Tin un tempo di espera entre 6 pa 8 luna pasobra tin asina tanto hende cu kier inscribi nan matrimonio di exterior. Prome Minister ta reconoce cu no tur ta matrimonio ficticio. Sinembargo mester comprende cu Censo tin un tarea extra pa controla si di berdad e documentonan ta den ordo segun ley.

E mandatario ta bisa cu lo delibera e tema aki hunto cu Minister di Husticia. Pero por lo pronto esaki ta keda un reto serio cu Censo y Gobierno di Aruba lo atende cu ne.

Comments

comments