Candidata mas nobo di AVP, Sandra Brown, a yega Aruba

Diasabra merdia e ultimo candidato di AVP cu a wordo anuncia pa eleccion di 22 di September awor, Sandra Brown, a yega Aruba for di Merca. Na aeropuerto el a wordo ricibi door di lider di AVP y diferente candidato. Manera ta conoci, Sandra Brown tabata na Merca cerca su yiu Xander Bogaerts, kende a sufri un lesion durante un wega. Su candidatura a keda anuncia via Internet, pero awor cu Sandra Brown ta na Aruba e ta cla pa cuminsa cu su campaña. E personahe, bon conoci riba tereno social, ta candidato no. 15 riba lista berde.

Na su yegada e tabata masha entusiasma. “Mi ta sumamente orguyoso di ta forma parti di e lista berde, e lista victorioso,” el a bisa den presencia di algun familiar y candidatonan di AVP Mike Eman, Mike de Meza, Benny Sevinger, y Richard Visser. “Porfin nos por brasa Sandra fisicamente y yame bon-bini riba nos lista. Nos mester a manda un hende te Boston pa e firma su participacion den eleccion. Tabata importante pa haya den e team di AVP un personahe manera Sandra Brown, kende ta bon conoci pa su trayectoria den diferente ramo, social y derecho di hende muhe. Naturalmente hendenan conoce tambe como mama di e Big Leaguer Xander Bogaerts.”

E team di AVP ta hopi orguyoso cu Sandra Brown, ya cu durante su anuncio por a mira e pasion cu e tin den tur e ramonan cu el a traha. Sandra Brown ta hopi entusiasma pa drenta campaña y a splica cu esnan interesa pa mira su experencia por bay riba e pagina politico di Sandra Brown. “Hopi por papia pero ora bo por demostra kico bo a haci, esey ta conta, Ami tey pa apoya y yuda e hendenan carga nan problemanan y busca e solucionnan,” el a bisa. “Si bo bin hunto cu Sandra Brown mi ta demostra e caminda cu bo por cana cu dignidad pa soluciona bo problemanan.”