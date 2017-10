Candela na California ta caba cu cas di e creador di Peanuts

CALIFORNIA, Merca- E cas di e Charles Schulz, creador di “Peanuts” a kima completamente de e candela feroz cu ta asotando California ultimo dianan. Pero biuda di Schulz si a logra scapa, según e yiu di criansa a informa diahuebs.

Jean Schulz, di 78 aña, a wordo evacua prome cu candela a deveora su cas dialuna. Actualmente Jean ta kedando cu un yiu muhe, segun Monte Schulz a bisa.

Famia Schulz a traha na cas den añanan 1970 y e dibuhante a biba eyden te na su morto na aña 2000.

“Den e cas ey el a muri. Tur su memorabilia, tur cos a bay perdi”, Monte Schulz a bisa.

E no a tende mas di su madrastra y a haya sa di e desaster for di su ruman homber, Craig Schulz, kende tambe a perde su cas na Santa Rosa den e candela.

Candelanan den e parti nort California, den e viñeronan a mata por lo menos 26 persona desde cu el a cuminsa diadomingo ultimo.

Charles Schulz semper a traha den un studio y mayoria di su arte original y memorabilia ta den e Charles M. Schulz Museum and Research Center na Santa Rosa, cual a scapa di e candelanan.

Famia Schulz tin lasonan estrecho cu Santa Rosa y Sonoma County. Charles Schulz y su prome casa, Joyce, a traha un cas den e ciudad di Sebastopol na 1958. E aeropuerto na Santa Rosa oficialmente ta carga e nomber Charles M. Schulz-Sonoma County Airport y tin esculturanan di brons di e figuranan di Peanuts. Su logo ta Snoopy bulando ariba su cas di cacho.

Fuente: http://www.fox10phoenix.com