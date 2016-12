Candela feros ta kima casi 140 edificio den un pueblo noordwest di Hapon

ITOIGAWA, Hapon – Un gran incendio a kima diahuebs mas of menos un 140 edificio y a laga dos persona herida den e municipio di Itoigawa, den e prefectura di Nigata (noordwest di Hapon).

E candela a cuminsa pa mas of menos 10’or y mey di mainta den un restaurant di e centro di e localidad y alimenta pa e fuerte bientonan cu awe tabata suplia riba Lama di Hapon, el a extende rapidamente te cu el a wordo paga 8 ora despues pa bomberonan.

Segun e ayuntamiento di e ciudad costero, mas of menos 580 persona procedente di mas of menos un 270 hogar mester a wordo evacua.

Imagennan emiti pa e cadena di radiotelevision publico NHK a mustra un enorme columna di huma, cu a yega 300 meter di haltura, brotando di e centro di e municipio.

E dos personanan herida ta dos dam di mas of menos 40 aña di edad, inhala huma y a haya contusionnan leve ora di a purba di huy di nan cas.

Tienda, restaurant y viviendanan tabata yerba pa e vlamnan, cu mester a wordo paga cu hopi esfuerso di bomberonan.

