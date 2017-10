Candela devastador ta sigui destrui partinan di California

CALIFORNIA, Merca- Un serie di candelanan devastador den e parti noord di e estado di California a laga al menos 11 persona morto, cerca di 100 disparce, 20 mil evacua y mas di 15 mil edificio destrui. Esaki ta un di e pio emergencianan cu e estado aki a yega di pasa aden, segun autoridadnan local a informa.

Te cu diamars un total di 15 candela devastador den ocho condado di noord di California, pero autoridadnan estatal a alerta cu e cifranan aki por aumento debi na bientonan duro cu ta supla riba un ritmo di 80 km pa hora y cu lo por haci e situacion pio durante e proximo dianan. Por lo menos 100 persona a wordo interna den hospital debi na heridanan of asfixia.

Gobernador di California, Jerry Brown a decreta estado di emergencia dialuna cu ta conta pa ocho condado. El a pidi Donald Trump pa declara estado di desaster mayor. Den e carta na e presidente e gobernador a splica cu “e candelanan ta crece lihe y sin control”. E ta expande di manera eratico, arasando, pa awo cerca di 32 mil hectarea y 2000 cas a keda “totalmente destrui”.

Bientonan fuerte a fomenta e candela cu ta sigui arasa den e norte di Californa dialuna, na momento cu a duna orden di evacuacion di habitantenan mientras cu candela y huma ta devora cas y negoshinan den un region vinicola.

Gobernador Brown a declara estado di emergencia pa condadonan di Napa, Sonoma y Yuba. Funcionarionan a calcula cu e candela a consumi mas di 50 instalacion.

A duna ordo di evacuacion den e zona vinicola den e norte di e Bahia di San Fransisco y otro areanan di cu e siniestro a cuminsa diadomingo anochi. Esaki a obliga e habitanteann pa huy den pura. Tabata tin rijnan largo den e stationnan di gasoline.

Door di tanto candela, algun di e residentenan di e condado di Sonoma no por a dicidi cual caminda coy, e rutanan tabata corta pa e candelanan of pa tronconnan di mata cu a cay, blokeando e camindanan.

