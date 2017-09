Candela den scol religioso ta cobra bida di 25 persona

KUALA LUMPUR, Malaysia- Por lo menos 25 persona a perde nan bida den un candela cu a keda produci den un scol religioso den e capital di Malaysia, Kuala Lumpur,

“Segun informacionnan, 25 studiante y maestronan a muri den e candela, segun representantenan di e Departamento di Incendio y Rescate di e ciudad a comenta na e corant The Star.

E candela a cuminsa pa 5 or y 40 di marduga di diahuebs, segun Reuters ta informa. E causa di e candela no a wordo determina.

Rescatista y bomberonan ta sigui traha na e luga di e candela. Curpa di e victimanan a wordo traslada pa un hospital cercano.

Fuente: https://actualidad.rt.com/