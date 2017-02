Canciyeria a nenga cu Colombia ta riba un lista nobo cu ta prohibi ingreso den Merca

BOGOTA, Colombia – Canciyeria a aclarea cu Colombia no a wordo inclui den e supuesto lista nobo cu Merca a emiti caminda cu ta prohibi entrada na e pais aki.

Despues cu e informacion aki a circula riba rednan social, e Canciyeria a anuncia cu nan a comunica cu e Embahada di Merca cual a sigura cu nan no tin conocemento di un decision nobo di e administracion Donald Trump.

“Una bes cu e contenido di e mensahenan aki ta conteni a establece contacto cu e Embahada di Merca acredita den e pais aki; e Embahada a bisa di desconoce e existencia di un lista nobo di paisnan pa e dicha orden y a nenga cu e informacion aki tabata real,”un comunicado di e Canciyeria a bisa.

Ta pesey a solicita personanan cu “no manda e informacion cu no ta bin di fuentenan oficial y riba cual no por establece ningun credibilidad, tur esaki cu ta promove e speculacion aki y ta genera incertidumbre entre e personanan cu planea biaha of cu ta biba na Merca.”

Di otro banda, Ministerio di Relacionnan Exterior a bisa cu den relacion na cambio den e solicitud di visa, e decision aki no ta exclusivamente pa Colombia.

“Cu relacion na e medida informa pa e Departamento di Estado di Merca, cu ta stipula cu desde e fecha tur e personanan cu ta aplica un visa, sin importa su categoria, ta debe realisa un entrevista personal, e Canciyeria di Colombia ta informa cu e medida aki no ta dirigi exclusivamente na Colombia”, e Canciyeria a informa.

Finalmente e Canciyeria a sigura cu no a afecta e ingreso na Merca pa e personanan cu tin e visa na ordo.

Fuente: RCN Noticias