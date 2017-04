Canabis, medio ambiente y e ciudadano di Aruba lo keda e tema di campaña pa partido RED

Canabis lo keda e punto di campaña di RED pa eleccion 2017, segun Ricardo Croes, mirando cu awo si hopi hende nan wowo a habri pa loke ta e tema aki.

Tin cu realisa cu ta cura malesanan mental, manera Parkinson, Alzheimer, ta deal cu malesanan fisico manera cancer, epilepsia entre otro. Pero tambe canabis ta deal cu problemanan ecologico. Na Hapon nan ta cultiva hemp pa e problema di bestraling cu tin door di e radioactividad cu a tuma luga na 2011 ora cu e plantanan nuclear a kibr.a

Cu canabis ta drecha problemanan di economia. Esunnan cu por investiga lo sa di e milager Portugues cu durante 10 aña, tabata tin problema masha grandi mes cu droga, alcohol, criminalidd y finansas. Ta yame e milager Portugues. E pais a bay pa miho. Tur hende cu a haci investigacion sa, cu Denver a caba di bati 2 miyon di benta legal na canabis y esey ta nifica 2 biyon dollar cu underworld a perde y practicamente 2 biyon dollar cu a draai den e economia di Denver y miyones di dollar cu a bay pa belasting.

Recreaccion cu canabis ta e cos mas sigur. RED ta bao di e impresion cu e ciudadano tin derecho riba un opcion cu ta mas safe, enbes di e dos opcionnan cu AZV mes, entre otro pa ta e instancia na Aruba a trece padilanti cu ta causante di e problemanan di e malesanan cu tin. Segun Croes, ban stop cu e farsa y hipocrecia cu recreacional ta malo y medicinal ta bon. Stop di laga politiconan deficiente cu no ta haci nan huiswerk riba un tema y probecha cu abo tampoco no a haci bo huiswerk drechi y gañabo coy kens. Tin masha gasto na Aruba cu AZV y tur hende cu haci su investigacion, ta realisa cu miles di dokter na mundo ta recomend’e caba, pa diferente malesa. Es mas, 300 malesa en total. E unico hendenan cu tin miedo di e cos aki, ta hendenan cu ta den industria di farma, botica, etc. Canabis ta parti di e tema di RED, medio ambiente ta parti di tema di RED, pero e tema central di RED, ta e ciudadanonan di Aruba. E ciudadanonan di Aruba ta sufri pa tur e motibonan deficiente di nos gobernantenan, segun Ricardo Croes.