Campeonato di Mens Erger Je Niet Live rumbo pa final

E gruponan cu ta bay pa e gran final ta conoci. Un danki inmenso ta bay na MADURO CONTAINER SERVICES. Resultado di dia 14 Juli den POOL B. 1.AH Waw,

2 Dice Masters y ganadornan di dos wega tabata : 1.No Regrets y 2.Chill Swa.

Dia 15 Juli den POOL A. 1.Hat Masters, 2.Hakuna Matata y e di dos wega 1.Hey Dushi Yui, 2.Sin Miedo.

Dia 21 juli ta hunga den POOL B: Bongos, Xclusive Vip Crew, Fusion Girls y Dushi Yui.

Di dos wega, Ah Waw, Dice Masters, No Regrets y Chill Swa.

E ganador nan di POOL B ta bay final dia 22 Juli pa 8 or di anochi, pa campeon di POOL B.

CAMPEON DI ARUBA!!

Despues ta sigui Pool A. pa campeon di Aruba: pa 10 or di anochi, ta hunga Hat Masters, Hakuna Matata, Hey Dushi Yiu y Sin Miedo pa campeon indiscutibel, di POOL A. Invicto di Aruba. Un danki inmenso ta bay na Maduro Container Services.

ATENCION!!

Ta invita tur e 64 grupo cu a participa den e campeonato 2017 hunto cu nan fanaticada pa: despues di tur e tiramento di “dou” , pa un AFTER PARTY. Musica ta di e famoso Dj di CBB y The Caribbean Band. Entrada ta un smile, pero mester ta uno masha grandi “Si”!!!. No ta cos di perde.