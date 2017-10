Campeonato di dam ta cuminsa diabierna dia 20 di October 2017

Diabierna dia 20 di october 2017 Club di Dam San Nicolas bou guia di Sr.Henry Kenepa ta organisa pa e di 7 biaha e campeonato di dam pa muchanan di tur edad.

Aña pasa e prome premio a bai pa Angel Reoncio cu a ricibi un bicicleta como premio.

E aña aki e prome premio ta un bicicleta y e di dos premio un Tablet Galaxy , Samsung y di tres premio lo ta un Bluetooth Speaker marca Coby. Tambe lo bay tin copa pa e prome tres luganan.

San Nicolas Dam Club ta invita Aruba en general pa bin participa na e campeonato aki cu lo inicia diabierna 20 di october na Sportcentrum San Nicolas – IBiSA SN pa 6’or di atardi.

E campeonato lo tin un duracion di tres dia y lo sigui dia 23 y 27 di october 2017.

Sr. Kenepa ta gradici tur e sponsor cu riba un of otro manera a coopera cu e diferente premionan y IBiSA pa pone nan luga disponibel pa e campeonato aki .

Participacion ta GRATIS, pa mas informacion por contact sr. Henry Kenepa na 568-4034 of por pasa personalmente na Sportcentrum San Nicolas – IBiSA SN of por yama na 5848903.

Ban engrandece nos deporte di dam cu bo participacion na San Nicolaas Dam Club.