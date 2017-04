Campaña a wordo lansa pa cuida nos playanan

Aruba ta wordo elogia mundialmente pa su bunita playanan. Ta pa e motibo aki Aruba Tourism Authority (A.T.A.) conhuntamente cu AHATA, Cuerpo Policial y Blue Blocks a uni forsa pa asina informa nos bishitantenan como tambe nos localnan di con pa disfruta conscientemente di nos playanan y duinen.

A.T.A., AHATA, Cuerpo Policial y Blue Blocks a invita diferente socio den sector turistico pa informa di e importancia pa yuda comunica na nan personal, clientela tocante reglanan pa cu uso di nos playa y duinnan. Durante di e reunion a presenta diferente instrumento desaroya pa A.T.A. y AHATA cu lo yuda e diferente organisacionnan pa trece e conscientisacion desea na usuario di nos playa y duinennan. Claro cu distribucion di e informacion aki lo sosode via otro plataforma tambe entre otro digital, social media, via hotelnan pa menciona algun. A splica diferente esfuerso haci caba te cu awor, entre otro di parti di A.T.A., y a presenta un poster, sticker y door hangers cu e diseño cu ta carga e mensahe di e reglanan. A.T.A. di su banda ta estrenando borchinan tambe cu e mesun informacion den diferente area di nos isla. E reglanan ta ser presenta na Ingles y Spaño y e borchinan ta indica claramente cu tin sancion aplicabel pa ley si no respeta reglanan.

E borchi nan aki ta un continuacion di e iniciativa di e grupo di Blue Blocks. Esaki ta un grupo di amigonan hoben cu kier a proteha nos duinen y playanan por medio di conscientisacion. Nan a cuminsa na pinta blokinan blauw cu mensahe pa desurasha cu ta core cu vihiculo di motor riba nos santo blanco.

Cuerpo Policial di Aruba a subraya cu proteccion di medio ambiente tin nan atencion , y den caso cu constata algo cu lo ta dañino na nos miedo ambiente ta consehabel pa tuma contacto cu Polis na number di telefon 100 y of cu strandpolitie.

Actonan cu ta prohibi (pa ley) pa cu nos playa y duinennan cu lo bira mas visibel pa medio di e campaña cu a lansa:

Susha nos medio ambiente

Uso di vehiculo di motor ariba nos playa y duinennan

Uso di BBQ di carbon ariba nos playa y duinennan

Toca coralnan den bida marino

Destrui neishi di turtuga.

A.T.A, AHATA, KPA y Blue Blocks kier gradici tur socio cu tabata presente y cu a compromete pa yuda trece conscientisacion riba proteccion di nos playa y duinennan. Alabes kier invita tur cu ta desea pa yuda riba trece conscientisacion riba e topico aki pa tuma contacto libremente cu AHATA na 5822607 pa asina por ricibi materialnan fisico como tambe digital. Asina aki nos tur ta percura pa un Aruba mas dushi pa biba, y como tal uno mas dushi pa bishita.