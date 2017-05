Campaña politico di show y intimidacion ta sigui

Un otro weekend di fiesta, show y intimidacion politico a pasa. Y ainda falta! Den un pais normal y civilisa unda norma y reglanan ta conta, tin stipula pa ley ki ora e campaña politico ta cuminsa. Pero parce cu aki na Aruba esaki no ta regla of cu tur partido tradicional no ta respeta leynan mas, pasobra kisas nan ta pensa cu Aruba ta di nan SO! Pa hopi hende, diadomingo ta un dia di reflexion, di famia y di descanso. Pero ni esaki ta wordo respeta mas. Casi tur dia tin algun caravana, consistiendo di campañadonan/coordinadornan, un truck yen di bandera y uno cu ta haci bochincha, dilanti un hende su cas, cla pa registra, claba bandera y pega sticker. Remarcabel ta cu nan tin tambe un lista di kende ta biba na e cas ey. Con esaki por ta posibel? Ta solamente Censo, Departamento di Impuesto y e companianan di utilidad tin e tipo di informacion personal asina di cada ciudadano. Pues con por ta cu e campañadonan/coordinadornan por tin e informacion priva aki? Di unda nan a saca e informacion aki? Y cua mandatario ta esun cu a abusa atrobe di su poder gubernamental atrobe, contando cu ningun ciudadano lo entrega un denuncia cu su informacion personal ta riba caya, sin cu e la duna autorisacion pa esaki?

Di tur forma, diripiente e ciudadano ta haya su mes confronta cu un grupo di hende cu sa kende e ta y cu e pregunta si e ta sostene nan partido. Si e ciudadano nenga, e ta bay wordo marca y den algun caso hasta menasa, intimida y insulta. Pues pa evita problema, hopi hende ta coopera pa e bandera y/of sticker wordo poni. E tactica di campaña aki, ta uno di intimidacion.

Cinco pa seis luna prome eleccion, tur partido politico tradicional tin nan ‘Men and Women at work’. Miyones atrobe ta wordo (mal)gasta na campaña, pero ta poco hende ta tribi pa puntra publicamente di unda e placa pa esaki ta bin y kico esaki lo costa pueblo despues di eleccion. Hasta tin algun hende cu ta pensa cu si un partido politico no tin miyones pa gasta na show y buya, e no ta conta. Un pensamento hopi straño y hasta uno hipocrita. Pasobra desde Status Aparte, tur eleccion mas placa tabata wordo gasta na campaña, mientras cu no tin calidad di gobernacion, e debe nacional a explota, e autonomia financiero a wordo entrega na Hulanda, tur sorto di permiso a wordo regala y/of bendi, corupcion y atraco a bira algo normal y hasta awendia tin gobernantenan bou investigacion pa delitonan serio.

Pues aki tur hende por mira cu e miyones cu ta wordo gasta na campaña, no a yuda Aruba den ningun sentido. E miyones a percura solamente pa pone un poco lipstick riba e politico tradicional, pa asina lag’e aparenta como algo nobo y fresco. Tur eleccion e mesun storia y promesanan bieu. Nada nobo.

Lamentablemente e mentalidad y e desaroyo politico aki, a conduci cu cada eleccion mas y mas hende ta pensa cu nada lo cambia, tur politico ta corupto y nan ta keda sin bay vota. Ultimo eleccion, alrededor di 13.000 hende a keda sin vota. Pues 4 asiento (casi 20% di e electorado) a perde confiansa den nos sistema democratico. Mientrastanto casi sigur e cifra aki lo a aumenta, manera tabatin mas scandal y bagamunderia den gobernacion. E desaroyo aki ta husto loke e partido tradicional kier. Si cada eleccion mas hende keda sin bay vota, pero cu nan sostenedonan si ta bay, automaticamente lo tin mas ‘restzetels’ pa reparti entre nan.

Ta bon pa menciona cu un parti grandi di e grupo di 13000 hende cu a stop di vota, ta hendenan cu bon formacion, kende sa exactamente kico lo sosode si nada lo cambia. Pero di un of otro manera, e grupo aki a scoge pa para un banda y mira con un parti di e pueblo ta prefera sigui vota pa cos, keriendo cu esaki ta democracia. Tur hende por mira con un pais den region, di cual Aruba tambe ta sinti su efectonan, por a wordo destrui pa politica populismo barata. Un pais cu tin tur sorto di recurso natural, a wordo cambia den un pais di caos. E ehempel aki, mester pone tur hende aki na Aruba lanta y habri wowo. Pa mas di 30 aña tur partido politico tradicional a haya varios chens pa goberna drechi y pa percura cu Aruba ta un pais prospero. Pero enbes di realisa esaki, Aruba a wordo destrui, dividi y entrega. Pues un yamada na e 13000 hende cu no a bay vota ultimo eleccion. Ta boso 4 asiento, lo bay determina si bagamunderia y degeneracion publico lo sigui of no. Ta boso 4 asiento, lo bay determina riba Aruba su futuro y ningun hende mas. Ta boso 4 asiento, lo bay determina si Aruba lo keda di nos of no. No laga ningun hende gaña, intimida, demotiva of trata tambe pa cumpra’bo cu cos. Corda riba bo yiu, bo famia y cu Aruba tambe ta di’bo, ora di bay vota. Corda pa vota pa algo realmente nobo y fresco, pasobra ‘oude wijn in nieuwe kruiken’, ta keda ‘oude wijn’. Ta boso 13000 cu no a bay vota, tin e yabi di Aruba su futuro den boso man y ningun hende mas!

(www.aboaruba.org, [email protected] )