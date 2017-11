Campaña digital nobo di ATA :”My Aruba”

Durante dia di ayera, Oficina di Turismo A.T.A., a lansa ‘My Aruba’ cual ta un campaña digital na unda henter nos comunidad local por participa y gana dos ticket pa New York. E campaña ‘My Aruba’ ta forma parti di Aruba su campaña internacional titula ‘Authentic Aruba’ cu a wordo crea hunto cu e agencia di publicidad na Merca ‘The Concept Farm’. Oficina di Turismo Aruba A.T.A., a traha pa varios luna den e parti di investigacion y e produccion pa e campaña promocional nobo aki, cu ta dirigi specialmente na e mercado di Norte America. E campaña “Authentic Aruba” a ser lansa siman pasa den e Mercado di Norte America y mester menciona cu ya caba a haya reaccionnan sumamente positivo.

Campaña promocional ‘Authentic Aruba’

E prome parti di e campaña Authentic Aruba su produccion ta enfoca riba 3 elemento na unda cu Aruba ta destaca den dje; Famia, Aventura y Bienestar. E tendencia mundial ta cu bishitante di awendia ta interesa con hendenan local ta biba, kico nan ta haci, ki luganan nan ta frecuenta.

Un di elementonan di e campaña ‘Authentic Aruba’ ta cu diferente personahe local a participa den e produccion, mustrando y splicando nan amor specifico pa nos isla. Esaki ta resultado di e combinacion di strategia, informacion y creatividad pero tambe na e trabou den ekipo y profesionalismo di nos hendenan local.Hopi enfasis a wordo poni pa diferencia Aruba for di su competencia y asina a yega na e campaña di Authentic Aruba. E Arubianonan ta esnan cu ta destaca paso nan ta esnan cu ta crea e experiencianan y nan storianan ta haci e conexion cu e bishitante un experiencia inolvidabel.

Campaña ‘My Aruba’

Como parti di e campaña ‘Authentic Aruba’, A.T.A. a caba di lansa e campaña local titula ‘My Aruba’. Esaki ta uno nobo y unico como cu e ta un promocion digital y ta basa solamente riba ‘User-Generated-Content’ cu lo wordo promociona riba rednan social. Esaki ta nifica cu e contenido y imagennan cu ta wordo produci pa e campaña ‘My Aruba’ ta basa riba contenido cu ta wordo genera pa e uzado di rednan social. E obhetivo principal ta pa duna e comunidad di Aruba e oportunidad pa comparti con nan ta mira y kier comparti nos dushi isla di Aruba cu nos futuro bishitantenan den forma di un video. E meta principal ta pa motiva e comunidad pa comparti nan ‘My Aruba’ video riba rednan social y cu Oficina di Turismo pa asina participa pa gana premio atractivo. E siguiente paso pa A.T.A. ta pa activa e campaña local aki internacionalmente pa asina sigui promociona nos isla den un forma autentico y tambe pa sigui motiva nos bishitantenan pa nan tambe crea contenido cu por sigui wordo comparti riba rednan social.

Esaki tur cu e meta principal pa sigui promociona Aruba den un forma mas autentico y tambe pa diferencia nos isla den Caribe. E fenomeno di ‘User-Generated-Content’ ta un strategia di mercadeo aplicabel pa rednan social cu ta hopi personalisa y autentico, cu ta atrae mas atencion di e mercado turistico compara cu promocionnan di Aruba como un producto. Pues cu e campaña ‘Authentic Aruba’ en combinacion cu ‘My Aruba’, Oficina di Turismo di Aruba ta logra un otro meta como e Destination Marketing Management di nos isla, pa expone Aruba den un forma unico y autentico den e mercado turistico.

Invitacion pa participa pa ‘My Aruba’

Pues pa e campaña ‘My Aruba’ A.T.A. ta invita henter nos comunidad pa participa pa medio di videonan cortico. E video mester mustra abo na bo luga, deporte, cuminda faborito di Aruba, splicando unda e ta y pakico bo ta gust’e asina hopi. Upload e video riba social media #thisismyaruba y bo ta participa pa gana un premio hopi atractivo.

E concurso ta hopi facil; siguiendo cuatro paso bo ta cla pa participa.

1. Bay na bo luga faborito of haci e actividad cu mas abo ta gusta. E luga aki por ta un luga di aventura, di salud, di diversion den famia, of cultural; tambe un luga di come, of un punto romantico.

2. Graba bo mes den estilo di selfie of laga un otro persona graba bo, bo por uza un smartphone of un camara. Bo mester papia na Ingles pa asina henter mundo por compronde bo mensahe y hopi importante: pa e video keda leuk y respetuoso pa mantene nos lema di ‘One Happy Island’ na halto.

3. Bo tin 30 seconde pa mustra e paisahe of luga rond di bo, splica kico bo ta haci eynan y pakico bo ta gust’e asina hopi. Caba bo mensahe bisando bo nomber di e forma aki, por ehempel: “My name is Buchi Croes and this is my Aruba!”

4. Upload bo video riba e pagina di Facebook di A.T.A. @oficinaditurismo y tag @arubafans y @oficinaditurismo inclui hashtags #thisismyaruba y #onehappyisland.

E participante cu e video mas creativo y cu a resalta, lo gana un pasashi pa dos persona pa bay bishita New York City! Esaki ta inclui un tour exclusivo pa conoce e agencia di publicidad pa Aruba cu ta ‘The Concept Farm’.

Esaki ta bo oportunidad pa comparti cu mundo henter pakico Aruba ta nos dushi tera, comparti bo luga faborito y, na mesun momento, yuda promove Aruba rond mundo! Demostra bo amor pa nos isla y bo orguyo di ta un Arubiano bibando aki na Aruba. Pa mas informacion di e campaña ‘My Aruba’, por tuma contacto cu Oficina di Turismo A.T.A. y sigui e campaña riba social media. A.T.A. ta spera di por conta cu e aporte y cu hopi participacion di nos comunidad pa e campaña di ‘My Aruba’.