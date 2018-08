Campaña contra abuso di mucha: “No Sconde Mas”

Dia 2 di juli ultimo, Kiwanis Club of Aruba y Cruz Cora Aruba a lansa un campaña yama “No Sconde Mas” net prome vakantie grandi cu e meta pa trece e topico di abuso di mucha dilanti den un luz unda cu e por wordo discuti y papia den nos comunidad. Ta un topico cu ta wordo hopi tapa, un di e hopi cosnan cu ta wordo scondi den nos cultura. A presenta varios comercial di television y social media cu a cubri Abuso Sexual, Abuso Verbal y Abuso Fisico. Tambe por a sigui e campaña aki den corantnan. Tambe por a wak un entrevista tocante esaki cu a wordo haci cu trahado social Sra. Janine Rodriguez cu a papia abiertamente tocante e problema y dicon casonan ta bira mas. Esaki a pone hopi reflecciona y realisa cu e problema ta di nos tur, henter comunidad. Mester papia, señala y actua pa asina yuda e victima.

Por a wak durante henter e vakantie grandi varios personanan cu a sostene e meta aki, manera Sr. Fredis Refunjol, Sra. Trudy Hassell, Dr. Louise Rafael-Croes, Sr. Roderick ‘Rocco’ Franken, Sr. Robert Jeand’or, Sra. Shohaira Barnes- Da Silva, Sophie Petrocchi,

Dr. Sharline Vis y varios otronan cu mesora a duna nan aporte pa asina e campaña aki por a yega na cada persona den nos comunidad. Grandi y chikito, muhe y homber!

E campaña aki den media a wordo haci posibel cu ayudo di: Setar/Telearuba, Fundacion Clinton Whitfield, WEB Aruba N.V., Diario, Awe Mainta y Bon Dia Aruba. Kiwanis Club of Aruba y Cruz Cora Aruba ta hopi gradicido pa nan sosten ya cu asina por logra mas leu cu e mensahe. Si tin cualkier compania cu kier sostene e campaña, por e-mail na: [email protected]

Awor “No Sconde Mas” ta pasa pa su di dos fase, cu ta sesionnan di informacion den nos bario nan. Vakantie grandi a pasa y pa e proximo 3 luna, lo bishita tur skina di Aruba cu e team completo pa asina por hiba e mensahe di: Con pa reconoce señalnan di abuso y kico pa haci. Esaki lo wordo presenta pa Dr. Louise Rafael-Croes, Comisario Trudy Hassel, Trahador Social Sra. Janine Rodriguez y Jeugd en Zeden Politie. E prome sesion lo ta Diamars, 21 di augustus na Teresita Center, San Nicolas di 7’or pa 9’or di anochi. Tur hende ta bon bini pa asina como comunidad nos hunto por haci mas pa preveni abuso di mucha.

Por sigui e schedule di presentacionnan via Facebook page di Kiwanis Club of Aruba y Red Cross Aruba y den Matutino Diario.

