Caminda pariba di rotonde na Pos Chikito ta un desaster ora di awacero torencial

Diadomingo mainta pa merdia Aruba a keda bendiciona pa un awasero basta pisa. Pero automobilistanan a hayanan confronta cu e caminda pariba di e rotonde di Pos Chikito pa bay direccion pariba bou di awa. Debi cu ambos banda di caminda tin sero di santo ta haci cu e awa no tin e fluho pa bay un canal di rooi y ta pone cu e nivel di awa ta subi.

E caminda paden dilanti di rey hing tambe a keda bou di awa. No sa ora cu a traha e caminda aki por a corda riba e canalnan pa awa core bay na e rooinan, pero e biaha ki awa tabata keda para un solo caminda y pone cu e nivel ta subi. Ta spera un reaccion di parti DOW kico lo bay haci cu e parti di e caminda aki si e sero di santo ta keda debi cu mas awasero pisa bin den futuro autonan abou no por pasa asina facil. Pa saca tur hende for di e duda e proyecto di green corridor no ta di DOW, pero di un compania priva cu a gana e destaho, pero na ultimo DOW si tin e deber di controla si e trabounan a wordo haci manera pidi.