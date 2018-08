Caminata Jani Brokke 60+ di 3km y 5km

Fundacion Movemiento ta Bida tin e placer di invita henter pueblo di Aruba pa participa na e di shete (7) caminata 60+ durante e “Weganan Nacional di Jani Brokke”. E aña akinan nos ta conta cu nos partner di Samenwerkende Fondsen durante e “Weganan Nacional di Jani Brokke”.

E caminata lo tuma lugar diasabra 1 di september 2018 pa 6.30 di mainta saliendo for di Linear Park. Registracion ta solamente 5 florin. Por registra desde 27 augustus te cu 31 augustus 2018 na oficina di FMTB situa den e edificio di IBISA. Orarionan di registracion: 9.00am pa 12.00 pm y 1.30 pm pa 4.00 pm.

E caminata lo consisti di un 3KM (Fun Walk) y di 5 KM(Competativo 60+) cual lo tin premiacion den categoria 60 pa 64 ; 65 pa 69 y 70 +.

Manera tur aña FMTB ta dedica e caminata na un persona cu durante añanan a dedica su mes na e deporte di canamento. E aña aki FMTB ta dedica e caminata aki na Juan Tromp.

Juan Tromp ta un persona cu semper ta participa na tur caminatanan cu ta wordo organisa.

Hunto cu mas personanan di 60 + Juan Tromp ta un ehempel pa nos grandinan y alaves pa nos joven nan pa keda fisicamente activo.

“Bida activo ,! Bida largo ! “

Bin apoya y participa hunto cu meneer Juan Tromp na e caminata 60+.

Tur edad por participa pa e 3 y 5 km, pa apoya y alaves keda activo.

Tin diferente doorprize.

Premiacion ta solamente pa e 60 + nan cu lo cana e 5 km.

Pa mas informacion por subi nos pagina di facebook of e-mail na [email protected] of por tuma contacto cu Greta na 5634360 of cu Indrah 7406757

