Caminata di Stimaruba lo ta diabierna 29 December

Diabierna 29 di December pa 7 or am, Stimaruba lo ta organisando un caminata, cual lo ta saliendo for di santana di Sabana Basora. E caminata lo tin un duracion di dos hora.

Ta pidi participantenan pa trece awa, fruta y pan pa desayuna. Por hiba palo pa yuda cana den e bereanan unda tin piedra los. Den e Rooi Lamunchi tin palo y matanan endemico. Cu ta ey ta mira un cu nos ta yama e Indjan Cora brasa gespan y Gran beshi cu ta un ramado formal. Hiba bo camara y paraplu, ya cu awasero por zorg pa sorpresa. Ta rekeri un bon sapato. Tur hende ta bon bini na caminatanan di Stimaruba.