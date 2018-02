Cambionan lo bin na DIMAS pa haci e peticion di permiso mas eficiente

Sra. Kathy Paskel, directora di DIMAS, a bisa cu nan ta trahando ariba un plan integral eticion di permiso cu nan lo ta bezig trahando riba dje y tambe cu nan ta bayendo de un direccion pa cambio algun di e procedimientonan den un corto plazo pa haci e proceso mas eficiente.

DIMAS ta bezig pa loke ta trata tur e peticionnan cu a wordo introduci, pa tur hende haya un contesta. Nan ta bezig cu’n plan integral pa nan haal in mas lihe posibel. Mester tuma na cuenta cu nan ta traha riba base di aproximadamente un cinco mil peticion pa aña, y cu awor aki tan a riba e peticion cu a wordo solicita den e lunanan di september di e aña pasa nan ta purba pa caba cu nan .

Tambe DIMAS lo anuncia un sistema cu otro servicionan unda cu lo por traha mas lihe cu e peticionnan, pero esaki lo wordo anuncia na su debido momento y a invita na e comunidad pa keda pendiente cu esaki.

Sra. Paskel a enfatiza cu DIMAS ta ecarga di scoge cual lo ta e permiso di trabou cu lo por wordo acepta, unda cu lo tin diferente punto pa tuma na cuenta depende di e profesion of studio realisa pa por opta pa un luga den e mercado laboral na Aruba. Esaki ta cay bou competencia di e Departamento di Labor, conhuntamente cu Minister di Labor, cu tambe ta trahando ariba e tema aki, caminda cu labor tambe lo bin cu cambionan, unda cu nan lo cuminsa traha hunto cu otro. Asina Sra. Paskel a finaliza bisando.

Asina tambe, Sra. Dimas Sra. Kathy Paskel Director di Dimas a expresa cu lo tin vigente e ley unda ta bisa cu hende local lo tin prioridad riba mercado, y cu no ta duna permiso di trabou na esun cu ta bin di a for y cu ta aplica pa un trabou cu Arubiano tambe lo por haci, y cu actualmente dimas lo bay delinea otro topico manera kico ta e vision, y e maneho na nivel di e poblacion, y e areanan di trabou unda cu tin hende local disponibel pa traha den un posicion, naturalmente lo keda protegi pa DPL cu lo na cargo di e funcion ey, pero den caso di permiso di trabou persona si mester demostra tambe cu e la pasa e tuitnan rekeri y cu no tin obhecion cu DTA pa cu su dignidad pa haya e posicion.

Comments

comments