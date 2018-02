Cambionan implementa lo percura pa maneho di desperdicio responsabel

E forma cu ta trata desperdicio na Parkietenbos ta algo cu mundialmente no ta acceptabel. Ta actuando contra tur tratado internacional. Si Aruba mester wordo sanciona na e momentonan aki, esaki lo wordo haci na un manera hopi fuerte. Pa loke ta salud di nos ciudadanonan, e rapportnan ta indica cu esaki ta contra tur derecho humano. Den cuadro di e esaki Gobierno di Aruba y Ministerio encarga cu Medio Ambiente y Infrastructura ta informa di trabounan cu ta tumando lugar pa trece cambio y mehoracion na con ta maneha desperdicio akinan na Aruba,

A constata cu tin materialnan peligroso cu ta wordo tira riba dump na Parkietenbos exponiendo esnan cu ta traha na e sitio pa diferente brote cu por tuma lugar. E situacion no por perdura y mester yega na un solucion, Minister Otmar Oduber a enfatisa. Den cuadro di e preparacion cu ta tumando lugar pa tur locual ta trata mihor maneho di desperdicio akinan na Aruba, ‘E steering committee pa maneho di desperdicio ta trahando hopi duro pa loke ta e situacion aki. Mi a ricibi e rapport recientemente cu ta indica estudionan/investigacionnan haci durante e prome 45 dianan. Aworaki ta den e proceso pa tin e openbare aanbesteding, RFI, cu ta tuma lugar na nivel mundial (otro siman esaki ta sali). Tabatin un ‘teaser’ siman pasa, pa mira con ta bay sanea Parkietenbos, y con lo sigui den futuro cu e maneho di desperdicio akinan na Aruba. Sea ta bay produci energia, gas, bende e sushi, exporte etc. of cu ta separe.’ Ta gradici WEB Aruba NV cu nan expertonan a yuda hopi den e proceso aki hunto cu TNO cu ta envolvi pa Gobierno tambe den e proceso hunto cu e Steering Committee. Mientrastanto ta preparando pa e decision cu mester tuma a corto plaso. E rapport ta papia di con ta yega na e fase final y e direccion cu Pais Aruba mester bay. Unabes ta asina leu, lo bay Parlamento tambe pa splica den ki direccion lo kier bay, con lo financia esaki y con lo yega eynan. Memey di e short cu long term (cual ta e fase cu ta aden aworaki). Cierto momento lo kier pa 85% di e actividadnan riba Parkietenbos wordo reduci y cu no ta djis sigui acumula riba e sero cu ya ta casi 21 meter halto, Minister Oduber a splica.

A haci un sondeo/ estudio profundo den exterior di e ‘envirobales’ pa sigura cu esakinan no ta toxico pa e tera cu ta hinke den dje y tampoco awa. Hunto cu esey tin henter un metodo cu a wordo crea door di Serlimar (cu ta keda e compania di Pais Aruba cu ta recohe sushi y maneha di e sitionan pa deposita sushi).Te ainda e unico sitio legalmente defini na Aruba pa deposita desperdicio ta na Parkietenbos y a apunta Sero Teishi como e di dos sitio cu tambe ta bou di maneho di Serlimar. E intencion ta cu e sistema aki mester perdura pa 1 aña y mey, te na momento cu yega na e tecnologia nobo pa maneha desperdicio na Pais Aruba.

