Cambionan haci den e NPL 2014 no tabata na beneficio di pensionadonan

Sr. Ivo Valdez di OPPA ta duna un splicacion riba e motibo cu e sindicato no por haci nada pa e pensionadonan cu ta nobo desde 2015.

E presidente di OPPA ta cuminsa na splica tocante e cambionan cu a wordo haci den e PVL cu a tuma luga 1 di Januari, 2011. Despues a introduci NPL den 2011 caminda tur e derechonan cu a trahado publico tabatin cu PVL a keda na vigor den e NPL di 2011. No tabatin solamente NPL 2011, sino NPL 2005 tambe. Gobierno mester a para garantia p’e dos areglonan ey cu APFA tabata maneha pa Gobierno. Den e tempo ey, OPPA a participa den e cambionan ey. A resulta cu e cambio di PVL pa NPL 2011 no tabata suficiente pa duna e fondo un forsa caminda cu e por recupera. Gobierno a yega na un otro cambio di NPL 2011 pa NPL 2014. OPPA no a participa den e negociacionnan ultimo ey. Net den e cambionan ey, nan a para e duurtetoeslag di e pensionadonan. Cu e cambio ey di NPL 2011 pa NPL 2014 tabatin un otro acuerdo cu ta bisa cu e otro componentenan manera gelijk bedrag, bashi premie y uitkering 350 ta keda sin cambio. OPPA no a participa den e cambionan aki y nunca lo a bay di acuerdo cu cambionan cu ta afecta e pensionadonan di forma negativo manera a ser haci. Gobierno a dicidi di elimina bashi premie y gelijk bedrag desde 1 di Januari, 2014. Pero eroneamente APFA a paga e pensionadonan di 2014 toch. E ora nan a bisa despues cu esunnan cu baha cu pension entrante 2015 no lo cobra esey mas. Y nan no a cobra bek e suma di esunnan cu si nan a paga den 2014.

Sr. Valdez ta splica cu den e caso di sr. Dennis de Mei, kende a bira miembro di OPPA desde 1 di Mei, 2016, e mester a acerca su sindicato, pasobra ta nan a participa den e negociacionnan p’e cambio. OPPA a tuma contacto cu APFA, kendenan a splica cu Gobierno a dicidi cu entrante 1 di Januari, 2015, personanan cu baha cu pension despues di e fecha menciona no ta haya bashi premie y gelijk bedrag mas. OPPA a contesta un carta di sr. De Mei cu e mesun contesta cu APFA a duna nan. E director di OPPA ta puntra dicon e sindicatonan cu tin e poder di welga y ponemento di presion no ta logrando esaki. OPPA a manda diferente carta na Gobierno actual cu no a ricibi contesta ainda. OPPA ta spera cu Gobierno por trece un solucion cu por beneficia e pensionadonan di un forma of otro.

