Cambionan fundamental mester sosode den Parlamento

Otmar Oduber, lider di POR, ta un di e lidernan politico cu a wordo invita pa hiba un combersacion cu Gobernador, despues cu e resultado di e eleccion a keda conoci. El a splica cu e combersacion tabata sumamente ameno y habri. A pasa riba no solamente e resultadonan di eleccion, pero tambe riba e proceso cu tabata tin pa yega na e resultadonan di eleccion. A pone hopi enfasis riba norma y balornan, con nan ta sinti cu cierto momento cu tin un tarea hopi grandi pa bay atende cun’e, pa den futuro, naturalmente por evita cu e nivel cierto momento di politica por degenera, te caminda cu a mir’e den e ultimo eleccionnan.

Pa loke ta diabierna mes, e resultado di eleccion, pa POR, ta un satisfaccion grandi di a haya sosten como partido nobo, dos asiento y cu naturalmente un seƱal a wordo manda hopi cla caminda cu Pueblo di Aruba a rechasa un gobierno cu ta sinta na e momentonan aki, cu mas di 10 mil voto cu no a duna sosten na e Gobierno ey. Esaki ta nifica cu nan a bay atras cu 4 asiento y cu bon cla, a wordo refleha y a wordo mustra cu un partido nobo, cual ta POR cu dos asiento, pero tambe e partido di oposicion MEP a crece cu dos asiento, mientras cu RED tambe a haya un asiento, ta un refleho cu Pueblo kier mira un cambio. Ta un tarea hopi grandi y a combersa basta rato cu Gobernador riba e aspecto di integridad den gobernacion. Riba e aspecto di transparencia cu tin cu bay wordo crea y pa e partido, loke ta hopi importante, ta cambionan fundamental cu tin cu tuma luga den Parlamento di Aruba tambe. Pa loke ta e reglement van orde di staten, pa e forma di hiba debatenan cu mester bay bira hopi mas transparente, cu ta pone responsabilidad tambe riba gobernantenan pa por actua, traha, na un forma transparente, pa evita e discusionnan cu a baha e nivel di norma y balor durante e eleccion aki, pa motibo di crea duda den procesonan cu tabata existi.

Oduber mes tabata un blanco di critica den esaki. Simplemente pa e hecho cu no tabata tin institutonan manera cu a pone tambe den e programa di partido. A papia esey cu Gobernador tambe. A bay riba e hecho cu sigur nan ta un di e partidonan cu a papia hopi riba esaki. Tin institutonan cu tin cu forma pa yuda den e proceso aki.

Oduber a ractifica na Gobernador loke a presenta den nan rueda di prensa y pa 12’or di merdia tabata tin un conseho di partido tambe extra ordinario, caminda cu a reconfirma na un forma unanime e posicion di e partido y esey a presenta tambe na Gobernador. Esaki ta conoci. POR no ta mira ningun posibilidad pa por forma un Gobierno cu partido AVP. E rechaso tabata demasiado grandi pa e partido. 10 mil voto ta hopi, 4 asiento a bay atras, ta un lenguahe cla di pueblo cu nan kier mira un cambio. Di un otro banda a mira cu e tras partidonan cu a haya sosten, a crece, of a haya asientonan cu nan no tabata tin anteriormente. E tresnan ey ta e prome yama, na e momentonan aki, despues cu ta laga e dos partidonan ganado papia cu otro. Tin di compronde cu for di MEP, pa nan tambe ta cla, cu nan no ta forma parti den ningun Gobierno cu AVP. E proceso lo bay inicia awor aki poco poco pa mira con sea dos partido of tres partido lo por yega na otro pa forma un Gobierno, carga e responsabilidad y un di e cosnan hopi importante cu tin pa tuma na consideracion ta stabilidad. Si ta bay forma un Gobierno, e tarea principal awor aki ta den Parlamento. POR asumi e rol hopi facil di oposicion, pero ora tin e responsabilidad pa goberna e pais, mester ta dispuesto. Pero ora cu ta dispuesto, mester tin e base di confiansa, di respet cu ta algo cu ta traha cun’e, ta gan’e na caminda.