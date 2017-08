Cambionan den ruta di Arubus pa Sabana Basora

Relaciona cu trabaonan ariba e Green Corridor, Arubus ta haci algun cambio di ruta. Sr. Sannin Daou a splica mas di esaki.

E liña 8, cu ta e liña di Sabana Basora tin un cambio chikito ariba dje, mirando cu no por drenta mas na e entrada di Simeon Antonio, ya cu e ta cera. E ora nan tn cu drenta via Mahuma. Nan lo bay zuid direccion Barcadera, yega te na e crusada caminda cu ta baha di Barcadera y di ey ta bay man drechi, direccion Cas Paloma. Ta drenta e ora na e prome caminda rechts cu ta sali na ex Avis Car Rental y eynan ta bay linksaf, sigui e ruta custumbra. Tur cos ta sigui mescos despues di e pida ey. Unicamente mester corda cu e parti di Simeon Antonio ta cay afo.

Nan ta coy rechtsaf na e bahada di Cas Paloma, te na e prome crusada na man drechi, eynan Arubus ta drenta pa bin sali na ex- Avis Car Rental. Di eynan tur ruta ta sigui normal, Sr. Sannin Daou a splica.